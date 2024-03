Nisu soda bikarbona i sirće jedini: Nikad ne biste mogli da verujete da ova sredstva skidaju kamenac kao od šale 

Brisanje prašine, usisavanje, ribanje. Tastature pune mrvica, prljava sudopera, pločice pune kamenca…

Ovo su gotovo svakodnevni poslovi koji vas uvek čekaju na kraju dana, koliko god ih odgađali. I verovatno mislite da su sirće i soda bikarbona jedina prirodna sredstva koja će pomoći u čišćenju.

Stručnjaci su za ArchitecturalDigest ponudili osam neočekivanih saveta za čišćenje, posebno uz sredstva za koja niste ni pomislili da mogu biti efikasna u higijeni.

1. Čistite s namerom

Čišćenje bez reda može biti neefikasno, a stručnjaci za čišćenje preporučuju da promislite pre nego što zasučete rukave.

– Kada čistite svoj dom, uložite sve svoje namere u to, učinite to s ljubavlju – kaže Gabriela Lutzker, koja je očistila više od 165 stanova u New Yorku otkako se 2020. pridružila TaskRabbitu, tržištu usluga preko interneta.

– Pokrenite omiljeni podkast i skoncentrišite se na detalje, recimo, prostor između umivaonika i slavine. Male stvari čine veliku razliku – kaže Lutzker.

2. Rešite se buđe votkom

Ako se pokušavate rešiti buđi na pločicama, isprobajte votku. Napunite čistu bočicu s rasprskivačem votkom, poprskajte po prljavoj pločici i ostavite da odstoji oko 10 minuta.

– Ovo će pomoći da razgradi naslage i olakša brisanje – kaže Lutzker.

Za brisanje ostataka votke i prljavštine dovoljna je čista krpa ili sunđerčić, a dodatna prednost je i u tome što će votka brzo ispariti pa ne ostavlja kiselkasti miris u prostoru poput sirćeta, a površine ostaju čiste i bez mrlja.

3. Plafonski ventilator čistite starim jastučnicama

Svaki put kad se plafonski ventilator okrene, zasipa vas prašina. Naravno, lopatice ventilatora možete obrisati papirnatim ubrusom, ali to će samo razbacati prašinu po stanu. Vera Peterson je predsednica Molly Maid, međunarodne službe za čišćenje.

– Stanite na merdevine i stavite staru jastučnicu oko jedne od lopatica ventilatora. Jastučnica mora biti dovoljno dugačka da pokriva dužinu cele lopatice ventilatora. Pritisnite gornji i donji deo lopatice jastučnicom i povucite prema kraju lopatice na taj način uklanjajući prašinu. Ponovite isto sa svim preostalim lopaticama ventilatora. Pomerajte merdevine oko ventilatora kako biste izbegli klizanje – savetuje Peterson.

Iznesite jastručnicu na dvorište ili balkon i okrenite naopako te dobro protresite. Pritom možete nositi masku za lice kako biste izbegli udisanje čestica prašine. Jastučnicu potom operite, a Peterson preporučuje da je posle držite uz sredstva za čišćenje.

4. Blistava tastatura

Najpre okrenite tastaturu računara ili celi laptop naopako kako biste uklonili ostatke hrane i mrvice. Zatim četkom za čišćenje tastature očistite prašinu koja se može zalepiti za bočne strane tipki. Ako nemate četku, za ovaj zadatak može poslužiti i stara četkica za zube. Na kraju, umočite pamučni štapić u alkohol. Trebao bi biti vlažan, a ne da se alkohol cedi sa štapića. Njime očistite prostor između dirki.

– Ovo je brz i jednostavan način za uklanjanje klica i prljavštine – kaže Lutzker.

5. Očistite ekrane filtrom za kafu

Desktop računar, TV ili tablet lako ćete očistiti od prašine uz pomoć filtra za kafu.

– Ekran će izgledati kao nov i neće ga oštetiti jake hemikalije. Lagano protrljajte ekran filtrom za kafu, kao što biste to učinili krpom od mikrofibera, i evo – nema mrlja – kaže Lutzker.

6. Plamenike plinskog šporeta uronite u vruću vodu

Kad je reč o plamenicima štednjaka, Allen Rathey, direktor Indoor Health Councila za komercijalno čišćenje, sa sjedištem u Idahu voli podsjećati ljude na poslovicu: „Odlučite se otopiti prije ribanja.“ Umjesto čišćenja plamenika na samom štednjaku, Rathey preporučuje uklanjanje plamenika plinskog šporeta i njihovo uranjanje posudu s vrućom vodom u koju ste dodali nekoliko čepova deterdženta za posuđe.

– Ostavite da odstoji 30 minuta, zatim izribajte kako biste uklonili polu rastopljeni lepljivi materijal – kaže Rathey.

Završite ribanjem preostalih ostataka starom četkicom za zube ili krpom za ribanje posuđa umočenom u sodu bikarbonu.

7. Uklonite dlake ljubimaca maramicom za mašinu za sušenje

Iako vam je mačka možda najbolja prijateljica i saradnica, njene dlake na kauču sasvim su druga priča. Lutzker kaže da je dlake ljubimaca najbolje ukloniti maramicama za mašinu za sušenje veša.

– Lagano navlažite maramicu i obrišite površinu na kojoj su dlake kućnih ljubimaca. Kad maramica postane prljava i puna dlaka, bacite je. Koristite onoliko listova koliko je potrebno. Bonus je što miris ova maramica deluje kao osveživač vazduha – savetovala je Lutzker napominjući da korištenje ovlaživača smanjuje lijepljenje dlake kućnih ljubimaca za tkaninu i presvlake. Za odeću preporučuje četku za uklanjanje dlaka.

8. Kamen za pete protiv kamenca

– Vlažni kamen za pete uklonite najčvršće nakupine kamenca na porculanskim WC šoljama bez hemikalija – kaže Rathey.

U krajnjem slučaju, savetuje da isprobate brusni papir granulacije 400 koji se može koristiti na vlažnim i suvim površinama.

– Nosite rukavice, održavajte abraziv mokrim i nemojte se bojati da pritisnete – kaže Rathey.

Kamen za pete s drškom posebno je koristan ako ne želite rukom da čistite WC, a nakon ribanja jednostavno isperite ostatke.

9. Nabavite melaminske sunđere

Sprijateljite se s neopevanim herojima u koje se kunu profesionalci – melaminskim sunđerima. Stručnjaci kažu da deluju bolje od tipičnog sunđera jer smola funkcioniše poput finog brusnog papira za uklanjanje prljavštine koju pore pene apsorbuju.

– Neverovatno su jeftine za kupovinu na veliko, a svestrane su i mogu se koristiti u kuhinji i kupatilu – kaže Derek Chiu, suosnivač i direktor UrbanMopa, firme za usluge čišćenja iz Kanade.

Nakvasite sunđer u svoje omiljeno sredstvo za čišćenje i upotrebite je na sudoperima, kadama i nerđajućem čeliku, prenosi 24sata.hr.

