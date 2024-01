Opet vam se iskrivio tiganj? Evo zašto i kako ćete ga izravnati

Kupili ste novi tiganj, i, iako nije bio jeftin, vrlo brzo ste primetili da ne prijanja baš najbolje na šporetu. Čini vam se da je jedna strana kriva i pitate se kako i zašto se to dogodilo. Evo objašnjenja.

Možda mislite da je važno da posle prženja što pre operete tiganj, kako u njemu ne bi bilo ostataka hrane, ali to je potpuno pogrešno. U stvari, trebalo bi da ga odložite i sačekate da se ohladi na sobnu temperaturu pre pranja. Stvar je u tome da kada stavite vrelu šerpu pod hladnu ili mlaku vodu, dolazi do termičkog šoka. To ne samo da će dovesti do savijanja tiganja, već se na njemu mogu pojaviti toplije i hladnije tačke koje će dovesti do neravnomernog prženja. Ako su se ostaci hrane zalepili za dno posude dok čekate, kada se potpuno ohladi dodajte toplu vodu i deterdžent za sudove, ostavite da se raspadne neko vreme, a zatim operite.

Ako već imate kriv tiganj, nema druge opcije osim da pokušate da ga ispravite. Stavite ga na peškir postavljen na ravnu, čvrstu površinu kao što je kuhinjski pult ili pod. Stavite drugi peškir preko izbočenog ili udubljenog dela tiganja. Lagano lupkajte gumenim čekićem dok se tiganj ne poravna. Kada izgleda ravno, stavite ga na šporet da biste bili sigurni da je sve u redu, prenosi jutranji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.