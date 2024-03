Oporavite biljke nakon zime: Trik sa svetlom čini čuda za vaše cveće

Istina, zima je već pri kraju, ali da li to naše sobne biljke osećaju? Postoji nekoliko trikova kako da ih oporavite nakon “zimskog sna”, a probujaće kao da je proleće već stiglo.

Povećajte vlažnost u svom domu

Niska vlažnost u hladnim mesecima nije problem samo za ljude – već i za biljke. One uživaju u vlažnosti od oko 50 – 60 procenata, tako da se trudite da im to i obezbedite. To možete uraditi tako što grupišete biljke u najvlažnijim prostorijama vašeg doma (obično u kupatilima ili kuhinji) ili ih stavite na veliki pleh ili lim za pečenje napunjen vodom. Imajte na umu da saksije ne smeju da dodiruju vodu, pa ubacite kamenje i stavite biljke na njega.

Pažljivo očistite biljke

Glavna stvar koje zimi nedostaja je sunce. Da biste bili sigurni da mogu u potpunosti da iskoriste malo svetla koje imaju, uverite se da lišće biljaka ostane čisto i bez prašine. Svakih nekoliko nedelja, stavite svoje biljke u kadu i koristite ručni raspršivač da biste lišće nežno istuširali ili koristite vlažan peškir da obrišete prašinu i prljavštinu sa lišća. Održavanje listova čistim znači da oni mogu biti efikasniji u fotosintezi.

Obezbedite im dosta svetla

Poslednji trik podrazumeva da je biljkama potrebna svetlost više nego bilo šta drugo na jesen i zimu. Moraćete da budete posebno pažljivi i da rotirate saksije, kako biste bili sigurni da svaka biljka dobija potrebnu sunčevu svetlost.

Ako prirodna sunčeva svetlost nije dovoljna, koristite sijalicu punog spektra u standardnoj stonoj lampi i uperite je na biljke najmanje između 12 i 14 sati dnevno. Ako već niste, raspitajte se malo o postavljanju lampe za uzgoj ili kupite LED lampu za ovu namenu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.