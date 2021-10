Ova boja će biti najveći hit 2022: Savršena za zidove u svakoj sobi (foto)

U ovom periodu uveliko se najavljuju trendovi za narednu godinu pa smo tako saznali i koja će boja u uređenju doma biti najpopularnija u 2022. Kako tvrde stručnjaci za uređenje enterijera, reč je o boji za zidove koja se može savršeno uklopiti u svaki stil uređenja.

Popularni američki brend boja za zidove objavio je ime boje koja će u 2022. biti trend broj jedan. Reč je o boji zvanoj October Mist 1495, nežnoj nijansi boje žalfije, odnosno suptilnoj zeleno-sivoj nijansi.

Potpuna je slučajnost da je nova hit-boja koja u imenu ima reč october objavljena upravo u oktobru jer ova kompanija najavu radi u isto vreme svake godine, odnosno sredinom oktobra. October Mist 1495 opisuje se kao „nežno zagasita boja žalfije koja se suptilno stapa s prostorom i podstiče kreativno izražavanje kroz boju“.

Kako prostorije u našim domovima nastavljaju da se razvijaju, otkrivamo sve više mogućnosti da izrazimo svoju individualnost i iskoristimo moć boje za dizajn okruženja koji služi različitim funkcijama i stilovima. October Mist 1495 odražava ležeran sklad boja nadahnjujući jedinstvene kombinacije za svaki projekt krečenja, rekla je Andrea Magno, direktorka marketinga i razvoja boja u kompaniji.

