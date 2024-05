Ova stvar u kupatilu može prilično da vam našteti: Od iritacije kože do respiratornih problema

U našem domaćinstvu možemo naći mnogo hemikalija i proizvoda sa kojima moramo da znamo kako da pravilno rukujemo. Neke stvari koje posedujemo mogu biti veoma štetne, a da toga nismo ni svesni.

Prema rečima stručnjaka PlumbNation-a, štetna stvar koju neki ljudi imaju u kupatilu je zavesa za tuš, ako je napravljena od PVC-a. To je zato što je većina zavesa za tuširanje napravljena od PVC-a, vrste plastike koja sadrži različite aditive za poboljšanje fleksibilnosti i izdržljivosti.

Međutim, kada su PVC zavese za tuširanje izložene toploti i vlazi, na primer kada se tuširate, one mogu „ispustiti isparljiva organska jedinjenja (VOC) i druge štetne hemikalije u vazduh“. Dugotrajno izlaganje njima može dovesti do zdravstvenih problema kao što su iritacija kože, respiratorni problemi, pa čak i hormonska neravnoteža. Pored efekata koje PVC zavese za tuširanje mogu imati na vaše zdravlje, one imaju i ogroman uticaj na životnu sredinu, piše The Sun.

„Proizvodnja i odlaganje PVC-a doprinosi zagađenju životne sredine. Tokom proizvodnje štetne hemikalije se ispuštaju u vazduh i vodu, a nepravilno odlaganje može dovesti do ispiranja ovih materija u zemljište i podzemne vode“, kažu stručnjaci iz PlumbNation-a. Umesto PVC zavese, stručnjaci preporučuju onu od materijala kao što su poliester ili pamuk. Takođe, ne zaboravite da ih redovno perete kako se na njima ne bi naselile bakterije i buđ, prenosi Mondo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.