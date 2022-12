Ove biljke su USISIVAČI VLAGE I BUĐI, nabavite ih obavezno!

Dolaze hladni dani, a u nekim domovima je to znak da će doći do kondenzacije, a onda i neminovno do buđi. Stručnjaci savetuju da postoji rešenje i da određene biljke koje držimo u sobi mogu biti sjajni „usisivači“ vlage. Ne samo što će sprečiti kondenzaciju, već će onemogućiti i pojavu buđi u našem domu.

Ljiljan mira

To je prva na spisku sobnih biljaka koja se smatra odličnim rešenjem da višak vlage uklonite iz svog doma. Ona se uzgaja u zatvorenom prostoru jer ne može da izdrži mraz. Ne zahteva svetlost, a kroz svoje listove upija višak vlage. Stručnjaci kažu da ukoliko joj listovi postanu smeđi, to zahteva dodatno zalivanje ili promenu lokacije za uzgajanje.

Kalatea

Ovim biljkama neophodno je vlažno okruženje kako bi uspele, a to znači da su sposobne da apsorbuju određenu količinu vlage iz vazduha. U pitanju su lisnate biljke koje zahtevaju svetlost, a koriste se najčešće za upijanje vlage u kupatilu.

Bambusova palma

Bambusova palma ne samo da apsorbuje vlagu iz vazduha, već ima sposobnost i da ga prečišćava. Može dostići visinu i do tri metra u prirodnom okruženju, ali u zatvorenom prostoru raste dosta manje. Za nju je najpogodnije mesto koje je vlažno i senovito

Nana

Mentu često koristimo kao začin i za pripremu čaja, pa je poznata kao jedan od i te kako značajnih kuhinjskih sastojaka. Malo ko zna da ima sposobnost i da apsorbuje vlagu, tako da je ta biljka idealna za uzgajanje u dnevnoj sobi, pa čak i u kupatilu.

