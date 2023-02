Ove stvari držimo u svojim kućama, a mesto im je u đubretu

Proleće se bliži, a mnogi su sa uklanjanjem prazničnih ukrasa krenuli u veliko spremanje. No, koliko god posvećeni bili, čini se da nam neke stavke uvek promaknu ispod radara. Ponekad ih samo pomerimo iz vidokruga, pa nestanu.

1. Odeća i obuća koju ne nosite

Garderober u kome se nalazi samo odeća koju nosimo zaista je redak prizor. Zapravo, ponekad se novi odevni zagube u hrpi stare. Odvojite vreme da sortirate svoju garderobu. Ako postoje stvari koje želite da nosite češće, premestite ih na vidno mesto. Sve što vam ne odgovara ili što držite „za svaki slučaj“, povucite u stranu, prenosi Danas pisanje Tom’s Guidea.

Zadržite samo one stvari koje nameravate da nosite. Ako imate odeću ili obuću koja nije nošena više od godinu dana, to se verovatno neće promeniti, pa razmislite da li vredi da iz zadržite i ostavite prostor za nove.

Nepotrebna odeća može da se proslediti, donira u dobrotvorne svrhe ili reciklira.

2. Staro i zaboravljeno posuđe

Svi mi imamo svoje omiljene lonce i tiganje na koje se oslanjamo za pripremu obroka. Problem je u tome što će se posuđe s vremenom neizbežno istrošiti i oštetiti. Bilo da je neprijanjajuće dno ogrebano ili je rđa uništila jedan od najboljih tiganja od livenog gvožđa, nažalost nijedan sud ne traje večno. Plehovi za pečenje takođe su uglavnom isti — ponekad je zamena jedina opcija.

Nakon što je sud poslužio svrsi, pobrinite se da ga uklonite iz svojih ormara i reciklirate.

3. Višak papira

Kao jedna od tri prioriteta u uklanjanju nereda jesu papiri, koji se nakupljaju u svakom domu. Papirologija se može odnositi na različite vrste stvari, od računa, do potvrda o plaćanju, do bankovnih izvoda, a razlog zašto se većina nas ne upušta u taj korak je taj što je to tako dugotrajan posao. No, što više ignorišemo ove papire, to ih se više gomila, dok nam ne preplave prostor.

4. Lekovi kojima je istekao rok trajanja

Nakon što se oporavimo od bolesti, sasvim je prirodno da ono što ostane od leka odložimo u ormarić. Zašto to ne biste učinili s obzirom na to da bi lek mogao dobro da vam dođe u budućnosti? No, kako su predmeti naslagani na vrhu i jedan ispred drugoga, oni sa strane se lako mogu zagubiti .

Lekovi zapravo dolaze s rokom trajanja. Ako se ne pridržavate natpisa to može da dovede do ozbiljnih zdravstvenih rizika. Dakle, odvojite vreme da sredite ostavu sa lekovima. Bacite sve artikle kojima je istekao rok trajanja i pobrinite se da je ono što i dalje valja u vidokrugu, tako da to prvo upotrebite pre nego što kupite više.

5. Šminka sa isteklim rokom trajanja

Baš poput leka, i vaša šminka ima rok trajanja. Datumi isteka označavaju se različito od države do države, a često je naznačen broj meseci koliko će vaša šminka trajati nakon otvaranja. Nakon istaknutog datuma, proizvod može da se pokvari, čime gubi na kvalitetu. Takođe, može da sadržava štetne bakterije i dovede do infekcija kada se nanese, stoga ne zaboravite da zamenite šminku kada je to potrebno.

6. Plastične kese

Iako smo postali revnosniji po pitanju upotrebe kesa za višekratnu upotrebu, uvek postoje trenuci kada smo nažalost uhvaćeni u škripcu i moramo da se poslužimo novim. Zatim se donose kući i slažu dok se kuhinjska polica ne zaglavi. Ipak, zadržite one koji nude najbolji oblik, veličinu i izdržljivost. Reciklirajte višak, uključujući sve za koje je manje verovatno da ćete je upotrebiti.

