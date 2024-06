Ovo svi imaju u kući: Izvlači smrad iz tepiha u nekoliko poteza (video)

Ukoliko imate ljubimce, ovaj trik za osvežavanje tepiha će vam posebno biti od koristi

Ukoliko vam nekada kuća ima neprijatan miris, iako ste možda već spremali i čistili, razlog mogu biti vaši tepisi, koji su od stajanja poprimili taj ustajali miris.

Takođe, ako imate i ljubimce u kući, to može biti dodatni razlog zbog kojeg vam se dom „oseti“.

Ipak, postoji odlično, prirodno rešenje, koje vas rešava ove nelagode u samo nekoliko poteza.

Influenserka koja sebe zove Madam Svet, na svom profilu redovno deli najrazličitije savete za održavanje doma, a ovaj put je podelila trik, koji će vam sigurno poslužiti.

Sve što je potrebno jeste da u šolju sode bikarbone dodate 9 kapi eteričnog ulja, promešate, a potom pospete po tepihu (možete koristiti sito, za ravnomernije nanošenje). Ostavite da odstoji neko vreme, a što duže stoji, više će izvući neprijatnog mirisa iz njega.

Posle samo usisajte, kao što to inače činite i to je to, vaši tepisi će sinuti, a soba ponovo biti prijatno mirišljava.

Kako to izgleda u praksi, pogledajte u snimku:

