Pomešajte ovo ulje s vodom i zalijte svoje cveće, bujaće kao ludo cele godine

Kada je u pitanju nega biljaka i cveća, sve češće se spominje jedan proizvod koji na prvi pogled nema veze s tim, ali mnogi tvrde da izuzetno deluje.

Svaki cvet zahteva različitu negu, a o tome je najbolje raspitati se kod prodavca kod kojeg ste kupili određenu biljku. Naravno, kada kupite biljku, želite da bude lepa i da buja tokom cele godine, ali često je to teško postići.

Na društvenim mrežama u jednoj se grupi razvila rasprava o tome šta se može učiniti da cveće buja, raste i pravilno se razvija tokom cele godine, a mnogi su u komentarima dali jedan odgovor – ricinusovo ulje.

Ljubitelji cveća su istaknuli da sve što treba da uradite jeste da dodate kašičicu ricinusovog ulja u litar i po vode sobne temperature. Čvrsto zatvorite flašu i zatim je snažno protresite. Pre zalivanja ulje treba dobro pomešati s vodom kako ne bi oštetilo korenje biljke. Nakon snažnog protresanja boce, cveće odmah prelijte vodom. Dodatni savet je i da, ako biljka cveta jednom godišnje, onda jednom godišnje zalijte cveće tako napravljenim rastvorom, piše Jutarnji.hr.

Ako stalno cveta, jednom mesečno to cveće zalivajte rastvorom i to je zapravo to. Jeste li isprobali?

