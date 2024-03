Pravilo od dva minuta olakšava život i sprečava stvaranje nereda u kući

Godišnje sate i sate provedemo čisteći prostor u kojem boravimo, ali da li znate da to vreme možete mnogo bolje da iskoristite kada bi samo malo promenili svoje svakodnevne navike.

U ovako užurbanoj svakodnevici treba izdvojiti dragoceno vreme i posvetiti se čišćenju, ali to nam često izazova dodatni stres pa sve odlažemo za sutra kada opet nemamo dovoljno vremena, do trenutka kada je odlaganje nemoguće, a nagomilani veš i prašina čekaju da se operu i obrišu. Zato u pomoć moraju priskočiti neki praktični trikovi i saveti.

Pravilo dva minuta

Jedan od najbržih i najefikasnijih saveta je pravilo dva minuta, piše Zadovoljna.hr.

Stavljanje odeće u veš mašinu, nameštanje kreveta, pranje male količine posuđa, brisanje mrlje ili prašine sa stola ili poda, odlaganje odeće koja se nakupila na stolici – sve su to aktivnosti koje zahtevaju oko dva minuta, a neki i manje i jednostavno nisu za njih možemo da iskoristimo izgovor da ne stignemo kada znamo da imamo bar ta dva minuta sigurno.

Pravilo za sve ukućane

Ako nemate mašinu za pranje sudova, pranje jednog ili dva tanjira dva minuta odmah posle obroka je mnogo lakše nego pranje gomile sudova na kraju dana. Isto je i sa prašinom – ako je odmah očistimo, ne moramo da trošimo vreme na brisanje prašine iz celog stana odjednom.

Naravno, da bi ova navika zaista funkcionisala i bila korisna, važno je da i vaši ukućani, ako ne živite sami, učine isto i tako zajedno održavate sasvim pristojan nivo čistoće stambenog prostora pa neće provesti pola ili ceo dan u sređivanju svega nagomilanog.

Ovakve dvominutne brze radnje deca mogu vrlo lako da urade i od malih nogu mogu da učestvuju u pripremi, istovremeno učeći istinu dobre stare izreke da to možeš danas, ne ostavljaj za sutra, jer odugovlačenje na kraju samo dovodi do toga da imamo mnogo više posla nego što bismo imali da smo to uradili odmah.

