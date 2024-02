Rešite se ovoga u svom domu, s njim nestaju i bes i tuga!

Kako bi u vašem domu vladala pozitivna energija, dom mora biti uredan i čist. Sve što se događa u prostoru u kojem živite na neki način “upija” i u zidove, predmete, namještaj. Postoji mnogo načina da očistite svoj dom od loše energije, a u nastavku vam otkrivamo neke od njih.

Bacite stare stvari

Postoji verovanje da je loša energija zarobljena u starim stvarima, posebno ako ih imamo mnogo. Naime, neke stvari iz prošlosti još mogu na sebi imati emocije koje ste osećali kada ste ih koristili, poput tuge, depresije, besa.

Morska so

Prema nekim tradicionalnim verovanjima, morska so je odlična za čišćenje negativnih vibracija. Osećate li da se u vašem domu nakupila loša energija, uzmite morsku so i posipajte je po uglovima kuće i po dvorištu oko kuće. Takođe, možete pomešati toplu vodu i so i time obrisati podove.

Očistite ulaz u kuću

Čišćenjem dvorišta, balkona ili terase moguće je ukloniti spoljnu prljavštinu koja u sebi sadrži lošu energiju. Bacanjem smeća u kontejner nakupljena će energija biti eliminisana.

Pustite muziku

Prema tradicionalnom kineskom verovanju, buka može razbiti određene energetske obrasce. Pozitivna duhovna muzika svojim ritmom i snažnim porukama utiče na način da se negativna energija razbije i nestane. Takva je muzika dobra, ne samo za naš prostor već i za dušu, jer budi pozitivne misli i emocije.

