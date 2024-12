Siguran znak da se kiseli kupus pokvario: ako ovo vidite bacite ga bez razmišljanja!

Da biste dobili kiseli kupus koji će ostati ispravan i jestiv do kraja sezone potreban vam je adekvatan kupus, birajte domaće i malo pljosnatije glavice, so i voda. Sve se postavlja u bure koje mora biti izuzetno čisto, drveno ukoliko je moguće, a dolazi u obzir i plastika. Čuvajte ga na temperaturi od 10 stepeni i mora biti dobro zatvoreno kako unutra ne bi ulazila prljavština ili insekti. Međutim ukoliko na površini vode primetite skramu, zelene ili crne boje, ovakav kupus više nije za konzumaciju. To je siguran znak da ste napravili pogrešan korak u procesu pripreme.

Za pripremu kiselog kupusa potrebna vam je odgovarajuće sorta kupusa. Kad birate kupus uzimajte pljusnatije glavice, domaće vrste i one koje imaju zbijenije listove. Za kišeljenje kupusa potreban vam je kupus, voda i so. Ukoliko se u vodu doda dovoljno soli nema straha od toga da će se pokvariti.

Bure u kojem se kiseli mora biti izuzetno čisto.

Najbrže se ukisele domaće sorte sa tanjim listom i najslabije razvijenom nervaturom (nabori na samom listu), svetlozelene boje, na preseku žućkasto-zlatne, koje imaju slabo izražen koren i blago spljoštenu glavicu. Domaće sorte sadrže dosta visoku koncentraciju prirodnog šećera, a time se podstiče i ubrzava fermentacija.

Prilikom spremanja, stavlja dva do 2,2% soli u rastvor.

Ovako ćete prepoznati pokvaren kupus!

Ako se odabere dobar kupus i koncentracija soli bude pravilno odrađena, nema straha od kvarenja. Bure sa kupusom treba da stoji na temperaturi ispod 10 stepeni kako veće temperature ne bi uticale na kvarenje. Pokvaren kupus se prepoznaje po mirisu i ukusu. Postoji i skrama na vrhu bureta. Ukoliko je crne ili zelene boje i jako debela, dolazi do razvoja gljivica.

Međutim ako glavica, kada se izvadi, nema čudan miris i ukus, onda je kupus dobar.

Kiseli kupus je najbolje čuvati u drvenom buretu. Ukoliko takve buradi nema, drugo rešenje je da ono bude od plastike. Bitno je da zagađen vazduh i prašina ne ulaze unutra. Ne mora biti 100 posto i vakuum zatvaranje, međutim nije dobro da uđu prašina i insekti.

