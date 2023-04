Sjajni trikovi za lakše čišćenje sobnih biljaka

U moru svakodnevnih obaveza, treba odvojiti vreme za čišćenje i pospremanje kuće. I kada se konačno nakanimo, obično nam ne ostane vremena i energije da prečistimo i sobne biljke. Naime, i biljkama treba čistoća kako bi normalno rasle i razvijale se, a ukoliko su prekrivene slojem prašine to će im teže polaziti za rukom. Uz malo truda, ipak možete popraviti situaciju, piše Healthiguide.

1. Prašina blokira svetlost

Ako su vam biljke prašnjave, sunčeva svetlost koja im treba za fotosintezu neće dopirati do njih, a one se tako hrane. Ako imate kućne ljubimce, na lišće biljaka može dospeti i njihova dlaka, a mogu se odomaćiti i paukovi koji će isplesti mrežu. Sve to ne pomaže biljkama da dobro izgledaju. Redovnim čišćenjem brinete o njihovom zdravlju i smanjujete mogućnost stvaranja bolesti.

2. Čišćenje lišća

Biljke sa sjajnim listovima, bez obzira jesu li kratki ili dugački, nežno prebrišite suvom krpom. Dodatno, biljku možete odneti pod tuš i isprati lišće, ostaviti je da se osuši ili obrisati višak vode ako imate tvrdu vodu koja bi mogla ostaviti mrlje. Veće listove možete očistiti mešavinom malog udela sapuna u velikoj količini vode. Ako listovi nisu glatki nego mesnati i dlakavi, nežno ih iščetkajte. Za to može poslužiti i mekana četkica za nanošenje pudera.

3. Čišćenje kaktusa

Za uklanjanje dlaka ili paukove mreže preporučuje se da koristite pincetu, perušku ili vazduh slično kao kod čišćenja tastature računara. Kaktuse valja na taj način čistiti jedanput mesečno.

4. Uklanjanje lišća

Ocvale cvetove i uvelo lišće kao i ono sa smeđim mrljama valja redovno uklanjati. Odrežite ih makazama kako biste omogućili biljci da energiju usmeri na zdrav rast i dobar izgled.

5. Koliko često čistiti?

To zavisi od toga koliko se prašine i prljavštine gomila u vašem domu. Sami morate odrediti da li je dovoljno mesečno ili nedeljno čišćenje. Mnogi ističu kako pomaže korišćenje kupovnih sredstava, ali stručnjaci kažu da je obična voda u kombinaciji sa vrlo blagim sapunom ipak najbolje rešenje.

