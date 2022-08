Šok terapija za vaše biljke: Uz ovaj trik odmah će oživeti, potreban je samo jedan sastojak iz kuhinje

Ponekad čak i najiskusniji vrtlari imaju problema s održavanjem određenih sobnih biljaka. Ako primetite da jedna od vaših biljaka ne izgleda zdravo i da polako vene, ovaj brz i jednostavan trik pomoći će joj, piše Bestlifeonile.

Sledeći put kada kuvate jaja za doručak, nemojte baciti vodu od kuvanja. Umesto toga, nakon što se ohladi, iskoristite je za zalivanje biljaka.

“Ljuske jaja su bogat izvor kalcijuma, minerala koji pomaže u održavanju pH tla između 6 i 6,5, optimalnih uslova za biljke da izvuku esencijalne hranjive materije. Kada kuvate jaja, kalcijum iz ljuske iscuri u vodu, stvarajući rastvor bogat kalcijumom koju možete koristiti za zalivanje biljaka”, kaže DIY Garden blogerka Ema Loker.

„Ta voda je takođe bogata aminokiselinama, još jednom hranjivom materijom koja doprinosi rastu biljaka. Biljkama je potreban kalcijum “kako bi rasle i za održavanje svojih ćelijskih zidova“ kaže stručnjak za negu biljaka Džejms Majo. Kako dodaje, bez kalcijuma, “većina sobnih biljaka teško će ostati uspravna i imaće onaj mlohavi ‘mrtvi’ izgled”, kaže on.

“Uz to kalcijum iz vode od ljuske jajeta daje strukturnu potporu biljkama, što jača njihovo lišće i stabljike”, objašnjava izvršni direktor kompanije All About Gardening Džejson Vajt.

“Činjenica da biljka može tako brzo da apsorbuje i primi kalcijum takođe je razlog zašto će većina ljudi primetiti vidljivo poboljšanje u izgledu svoje biljke nakon samo nekoliko sati”, dodaje Majo.

Kalcijum i aminokiseline u vodi takođe mogu poboljšati stanje bolesnih biljaka. Glavni vrtlar Endru Porvol napominje da ove hranjive materije “jačaju imunološki sistem vaših biljaka i pomažu im da se oporave od bolesti, dok u isto vreme smanjuju njihov stres.”

