Šta znači zelena, a šta plava boja na dnu ambalaže paste za zube: Obratite pažnju kada kupujete

Važno je da razlikujete šta koja boja predstavlja

Kada ujutru i uveče peremo zube, uglavnom smo pospani, pa i ne obraćamo pažnju na okolinu, a posebno ne gledamo sa posebnom pažnjom ambalažu paste za zube. Kako je polako trošimo, onda počnemo da je „rolamo“ kako bismo što više iste istisnuli iz ambalaže.

Priznajte da ne obraćate pažnju koja oznaka se nalazi na sredini „dna“ ambalaže.

U pitanju je kvadrat obojen u jednu boju koja varira u odnosu na poreklo sastojaka paste za zube.

Šta koja boja može da znači?

Ako vam je taj kvadrat zelene boje, onda treba da budete spokojni jer to znači da su sastojci u pasti za zube – prirodni. Ako je, pak, plave boje, to je oznaka mešavine prirodnih i medicinskih sastojaka. Ako je kvadrat crven – pasta za zube ima prirodne ali i neke hemijske sastave. A najgora opcija je ako koristite pastu sa crnim kvadratom – to je znak da u njemu nema ništa prirodno, već je sve čista hemikalija, piše „Musely“.

Budite oprezni naredni put kada kupujete pastu za zube.

(Ona.rs)

