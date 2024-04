Stručnjaci kažu da ovih pet stvari nikada ne bi trebalo da čuvate u kuhinjskoj ostavi

Džen Braun, iskusna kuvarica koja radi kao profesionalni stilista hrane za filmove, kaže da se mnogi problemi s nepravilnim skladištenjem u ostavama danas svode na sobnu temperaturu, jer su domovi pre bili dosta hladniji nego što su danas.

Nemojte poricati: verovatno gomilate proizvode u ostavi i rešite se nečega samo kada je prazno ili kada vam je istekao rok trajanja. Ali zapravo se ne morate brinuti oko gomila konzervirane hrane. Umesto toga, u vašoj ostavi mogu biti stvari koje tamo uopšte ne bi trebalo da budu. Stručnjaci za hranu otkrili su neke od najčešćih grešaka koje ljudi prave prilikom skladištenja u ovom kuhinjskom prostoru. Naime, ovo je pet namirnica koje prema njima ne bi trebalo da čuvate u svojoj ostavi, piše Best Life.

Orašasti plodovi i semenke

Džen kaže da se mnogi problemi sa nepravilnim skladištenjem u ostavi danas svode na sobnu temperaturu. „Istorijski gledano, kuće su bile mnogo hladnije nego danas, što je ostavu činilo idealnim mestom za skladištenje hrane“, kaže ona. „Međutim, savremeni sistemi grejanja su značajno povećali prosečnu temperaturu u domovima, a sobna temperatura u vašoj ostavi može biti previsoka za određene namirnice. Prema Braun, orašasti plodovi su jedna od najčešćih kategorija na koje utiče ova moderna razlika. „Oni su skloni rastu bakterija i mogu postati užegli kada se čuvaju u toploj ostavi“, otkriva ona. „Da bi orašasti plodovi i semenke ostali sveži, čuvajte ih u hermetički zatvorenoj posudi u frižideru ili zamrzivaču.“

Puter od kikirikija

Mnogi ljudi su takođe navikli da svoj puter od kikirikija drže u ostavi. Ali Artem Kropovinski, stručnjak i osnivač njujorškog dizajnerskog studija Arsight, kaže da bi trebalo da preispitate ovu metodu skladištenja. Prema njegovim rečima, „puter od kikirikija može da užegne čak i na sobnoj temperaturi“, posebno ako je u pitanju prirodni puter od kikirikija. Zato ga nakon otvaranja čuvajte u frižideru, savetuje stručnjak.

Luk i beli luk

Ako vadite beli luk, luk ili šalot iz ostave dok kuvate, nešto radite pogrešno, kaže Džesika Randava, stručnjak za hranu i vlasnica The Forked Spoon. Ovo je sve aluminijumsko povrće, za koje Randhava kaže da se nikada ne sme skladištiti u ovom prostoru. „Članovi porodice Allium imaju jake mirise koji mogu uticati na ukus druge porozne hrane poput pirinča, brašna i začina u ostavi“, objašnjava ona. „Najbolje je čuvati bilo koji luk van direktne sunčeve svetlosti u dobro provetrenom kuhinjskom prostoru, kao što je kuhinjski ormarić ili polica.“

Javorov sirup

Mnogi ljudi pretpostavljaju da je javorov sirup u redu držati na policama, ali Den Galager, sertifikovani nutricionista iz Aegle Nutrition-a, kaže da zapravo nije. „Može da postane plesniv ako se drži van frižidera, pa se uverite da ne trošite javorov sirup tako što ćete ga držati u ostavi.“ On dodaje da to posebno važi za organski javorov sirup. Međutim, on preporučuje da igrate na sigurno bez obzira koji tip imate. „Jeftinije, visoko obrađene verzije sa tonama aditiva bi mogle biti u redu za držanje na polici u ostavi“, napominje Galager. „Ali ja bih čak i te bočice nakon otvaranja stavio u frižider. Nema potrebe da iskušavate sudbinu svojim izborom skladištenja sirupa.“

Zamke za štetočine

Ne morate samo da pazite na hranu u ostavi. Ovo je područje sklono štetočinama, tako da mnogi ljudi misle da je to savršeno mesto za postavljanja zamki za njih. Ali bilo da je u pitanju mamac za miša ili bubašvabe, Stiven Ip, stručnjak za čišćenje i vlasnik Cleanzen Cleaning Services, kaže da te predmete takođe treba čuvati van ostave. „Ovi mamci mogu kontaminirati vašu hranu i izazvati zdravstvene probleme poput trovanja“, upozorava on. „Najbolje ih je čuvati u ormaru daleko od direktne sunčeve svetlosti i vlage, i van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

