Stručnjak tvrdi da većina ljudi pogrešno kuva kafu: „Svi prave istu grešku“

Ako ste ljubitelj kafe, bez sumnje ste usavršili svoju rutinu kuvanja ovog mnogima omiljenog napitka. Možda ste osoba koja voli dve kašičice šećera ili vam je možda potrebna vrlo određena količina mleka da biste bili zadovoljni. U svakom slučaju, pokazalo se da većina nas krivo kuva kafu, tvrde stručnjaci. Iako ste možda više zabrinuti koju vrstu kafe imate ili je li iz mašine ili instant, pokazalo se da bi trebalo da obratimo više pažnje na temperaturu vode, prenosi Mirror.

S obzirom na to da su Google pretraživanja o tome kako napraviti ‘savršenu šoljicu kafe’ prošlog meseca porasla za 72%, InSinkErator je otkrio da su mnogi pogrešno kuvali kafu ceo svoj život. Mnogi ljudi pripremaju svoju instant kafu kod kuće koristeći kuvala koja vodu zagrevaju na oko sto stepeni, što znači da većina ljudi pogrešno priprema svoje omiljene tople napitke.

Nedavno istraživanje pokazalo je da je optimalna temperatura za pripremu šoljice kafe između 90 i 96 stepeni, što znači da je voda direktno iz kuvala za vodu prevruća. Umesto toga, stručnjaci iz InSinkEratora preporučuju da ostavite svoju prokuvanu vodu da se hladi oko pet minuta kako bi se spustila na savršenu temperaturu za kuvanje kafe. Kako biste bili još sigurniji da je vaša šoljica kafe spremna, stručnjaci savetuju korišćenje termometra, prenosi Večernji list.

Ako želite da skuvate savršenu šoljicu kafe, trebalo bi svakako dodati vodu pre mleka, kažu stručnjaci. Iako ljudi tvrde da dodavanje mleka pre vode sprečava da kafa zagori, stručnjaci upozoravaju da će to smanjiti note ukusa koje dolaze iz zrna kafe. Dodavanje mleka prvo takođe može sprečiti njihovo pravilno otapanje.

Kako biste što bolje napravili svoje tople napitke, ovo su optimalne temperature:

Kafa – 90 do 96 stepeni Celzijusa

Crni čaj – 90 do 98 stepeni Celzijusa

Zeleni čaj – 80 stepeni Celzijusa

Biljni čaj – 100 stepeni Celzijusa

Vruća čokolada – 71 do 85 stepeni Celzijusa

