Stvari koje ne treba da se vide u kupatilu kada vam dolaze gosti

Ne zaboravite da je kupatilo mesto na kojem će se svaki gost zadržati makar kratko pa treba da obratite pažnju da tu ima sve što mu je potrebno. I ne samo to! Postoje i one stvari koje u vašem kupatilu ne treba da vide.

Prljav veš obično stoji u kupatilu, ali vodite računa da sve bude uredno sklonjeno u korpu. To se, naravno, odnosi i na korišćene peškire, nošene brushaltere, spavaćice i sav drugi veš koji možda ponekad okačite na čiviluk pred kupanje.

Idealno bi bilo da sve peškire zamenite čistim i svežim.

Dodajte i jedan poseban peškir za goste koji će biti na istaknutom mestu. Treba redovno izbacivati prazne kutije kozmetičkih proizvoda, ali ako to niste uradili prošlog vikenda, uradite odmah. Ništa ne izgleda neurednije nego gomila potrošenih pakovanja.

Zalihe toaletnog papira, šampona i deterdženata bilo bi najbolje da držite u ostavi, ali ako moraju da budu u kupatilu, neka i one budu uredno složene. Čest je običaj da se u kupatilu drže lekovi, mada je to protivno uputstvima. Ako ih ipak tu držite, sklonite ih pred dolazak gostiju, jer je to ipak intima koju ne treba izlagati.

