Svaki dan dodirujete ovu stvar, a ima 10 puta više bakterija nego WC šolja

Očigledno je da su određene stvari u vašem domu ili kancelariji prljavije od drugih, kao što su toaletne daske i kante za smeće.

Međutim, vaš telefon, gomila veša u vašoj spavaćoj sobi, pa čak i kolica u prodavnici prekriveni su bakterijama koje mogu dovesti do infekcija i drugih trajnih zdravstvenih problema.

Dodirujemo svoje telefone skoro 100 puta dnevno – ali stručnjaci upozoravaju da uređaji sadrže 10 puta više bakterija od prosečne daske za toalet.

Vaša šoljica za kafu u kancelariji mogla bi da bude puna E. coli, od koje svake godine oboli više od 250.000 Amerikanaca.

Čak i duvanje svećica na vašoj rođendanskoj torti širi više od 1.000 sojeva klica, prenosi Dejli Mejl.

Kolica za kupovinu

Kolica u prehrambenoj prodavnici mogu biti prekrivena fekalnim materijama i imati više bakterija nego daska za toalet.

Dr Kunal Sud, lekar za akutne i hronične bolove u Merilendu, podelio je TikTok sa svojih dva miliona pratilaca upozoravajući na opasnosti kolica za kupovinu.

Dr Sud je tvrdio da kolica u prodavnicama mogu biti izvor infekcija poput bolesti šaka, stopala i usta, koja izaziva rane u ustima i osip na rukama i stopalima.

On je citirao studiju sa Univerziteta u Arizoni, koja je otkrila da je više od 75 odsto kolica za kupovinu bilo pozitivno na fekalne bakterije.

„Studija je čak pokazala da su kolica za kupovinu bila još prljavija od toaleta jer je veća verovatnoća da će toaleti biti očišćeni nego kolica za kupovinu“, rekao je dr Sud.

Preporučio je korišćenje dezinfekcione maramice na kolicima pre upotrebe.

Mobilni telefoni

Podaci kompanije Zippia otkrili su da prosečan Amerikanac proverava svoj telefon oko 96 puta dnevno, ili svakih 10 do 12 minuta.

Ovo bi moglo da vas ostavi podložnim nekoliko vrsta bakterija, uključujući stafilokoke, koji izaziva stafilokoke i MRA, infekciju koja je u velikoj meri otporna na antibiotike koja se može proširiti na krvotok, pluća, srce, kosti i zglobove ako se ne leči.

Studija objavljena u časopisu Germs otkrila je da su mobilni telefoni srednjoškolaca prepuni 17.000 kopija bakterijskih gena.

A istraživanje sa Univerziteta u Arizoni pokazalo je da mobilni telefoni imaju 10 puta više bakterija od većine toalet dasaka.

Pranje ruku i držanje telefona van kupatila, koje obično ima više bakterija, može pomoći u smanjenju bakterija.

Držač četkice za zube

Iako su četkice za zube namenjene da vaše zube održavaju čistima, sami držači četkica se retko čiste, što ih čini leglom mikroba.

To je zato što držač dolazi u kontakt sa vlažnom četkicom za zube najmanje dva puta dnevno, a ta vlaga omogućava rast gljivica i buđi.

Nalazi nezavisne organizacije za javno zdravlje NSF International pokazali su da više od jedne četvrtine držača četkica za zube ima bakterije poput E. coli.

E. coli su bakterije koje se obično nalaze u crevima životinja kao što su goveda, koze, ovce i jeleni. Iako je većina bezopasna, neki mogu izazvati niz gastrointestinalnih simptoma, uključujući grčeve u stomaku, krvavu dijareju i povraćanje.

Tačni brojevi variraju, ali se procenjuje da infekcije E. coli izazivaju oko 265.000 bolesti i 100 smrtnih slučajeva godišnje.

Kancelarijske šoljice za kafu

Tu šoljicu za kafu koju držite u kancelariji možda ćete oprati na kraju dana, ali je i dalje raj za klice.

Studija sa Univerziteta u Arizoni sugeriše da bi to moglo biti zbog zajedničkih kuhinjskih sunđera koji se retko menjaju. Oni mogu nositi koliformne bakterije, uključujući E. coli.

Dr Džefri Starke, lekar za infektivne bolesti u Teksaškoj dečijoj bolnici, rekao je za Wall Street Journal da bi dodavanje šećera i kreme u kafu moglo da dovede do više bakterija koje vrebaju jer „stajaća tečnost može da podstakne razvoj patogena iz okoline, posebno buđi“.

Donošenje šolje kući i prolazak kroz mašinu za pranje sudova može ubiti te bakterije zbog pare i visoke toplote.

Rođendanska torta

Duvanje svećica na rođendan deluje nevino, ali kada cela grupa pomogne, to može dovesti do ogromne količine bakterija.

Studija iz 2017. objavljena u Journal of Food Research otkrila je da kada ugasite svećice, ona se širi 1.400 procenata – 15 puta – više bakterija na glazuru nego da nisu ugašene.

Dr Pol Doson, stručnjak za bezbednost hrane na Univerzitetu Klemson koji je sproveo studiju, rekao je za CNN:

„Količina bakterija mnogo varira od osobe do osobe u zavisnosti od toga koliko je neko neuredan kada ugasi sveće, ali se dešava.

„Ne znam kakve su šanse da se ovo dogodi, ali u stvari, ako je neko bolestan, nosi bolest i duva svećice na rođendanskoj torti, doći će do prenosa bakterija.“

Međutim, dr Doson je rekao da verovatno nije opasno jesti ovu tortu osim ako niste imunokompromitovani, stariji ili imate neku osnovnu bolest.

Veš

Iako je veš za pranje namenjen uklanjanju prljavštine i zagađivača sa odeće, istraživanje objavljeno u časopisu Applied and Environmental Microbiologi pokazalo je da nekoliko virusa može preživeti ciklus centrifuge.

Istraživači su otkrili da su adenovirus, rotavirus i hepatitis A preživeli pranje i sušenje.

Adenovirusi su grupa respiratornih bolesti koje dovode do kašlja, groznice, curenja iz nosa i upale pluća.

Rotavirus je veoma zarazan i obično pogađa decu mlađu od pet godina. To dovodi do teške dijareje, povraćanja i crne stolice. Međutim, to je mnogo manje uobičajeno u SAD nego u drugim zemljama, ubijajući 20 do 40 dece godišnje u poređenju sa 600.000 širom sveta.

Ako odeća ostane mokra duže od 30 minuta, najbolje je da uradite još jedan ciklus na visokoj temperaturi da biste ubili preostale klice.

Takođe, ako presavijate čistu odeću na površinu, obavezno je prvo obrišite.

