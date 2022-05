Sve vreme pogrešno čistite tepihe: Ovo je pravi način, zablistaće u trenu

Svi smo ponekad nespretni, a nekada se zaista dogodi „loš trenutak“ pa kafa koju prinosite dragim ljudima, završi na tepihu i to sve dok ste je pažljivo nosili i pazili da je ne prospete. Često se desi nešto po zlu i tepih „nabaci“ razne mrlje.

Za čišćenje fleka koje prošaraju tepih nekada nemate inspiraciju i odlažete za drugi put uklanjanje istih, tražeći nove načine da ih se rešite. Jer svaki način napola odradi posao, one potpuno ne izblede i ne nestanu.

Nemojte se obeshrabrivati, većina proizvoda koji vam mogu biti od velike pomoći priliko čišćenja tepiha, verovali ili ne, već imate u kući.

Kerolin Forte, izvršna direktorka laboratorije za čišćenje Instituta za dobro domaćinstvo, otkrila je par savršenih trikova za čistiji tepih uz pomoć kuhinjskih sastojaka.

Bilo koje mrlje

Sve što vam je potrebno za ovu metodu koja će otkloniti sve mrlje, su dve prazne boce sa raspršivačem. U jednu nalijte šolju tople vode koju ćete rastvoriti sa 1/4 kašičice blage tečnosti za pranje sudova.

Rastvor nemojte prskati direktno na tepih već na krpu, pa njome utapkajte isflekano mesto, dok mrlja ne nestane. Stručnjakinja savetuje da zatim isperete rastvor tako što ćete naprskati hladnom vodom drugu krpu i nežno utrljati to područje. Završna faza je preći suvom krpom.

Ona preporučuje da preko noći na mokro mesto stavite više peškira i nešto teško preko njih da bi tokom noći upili sve što je preostalo, a sutradan da raščešljate vlakna tepiha kako bi se na vazduhu osušila.

Mrlje od kafe

Kerolin napominje da tepih brže upija tople napitke od hladnih, pa je važno odmah delovati. Najbolje je zaprljano mesto odmah isprati hladnom vodom, a zatim osušiti. Ako to ne pomaže, ova stručnjakinja predlaže da 1/4 kašičice tečnosti za pranje sudova pomešate sa kašikom belog sirćeta i šoljom tople vode. Rastvor naneti čistom krpom na mrlju dok ne upije, a zatim sunđerom natopljenim hladnom vodom isprati rastvor i na kraju preći suvom krpom.

Mrlje od crvenog vina

Svi su iskusili situaciju da je neki „veseli trenutak“ završio na tepihu u obliku crvene mrlje. Ali kako je se rešiti? Najbrži i najjednostavniji način je da ubrusom ili vlažnom krpom pokupite što više tečnosti sa površine tepiha koja je napravila fleku. Zatim izlijte malo hladne vode kako bi se ona razredila, pa ponovo pokupite višak. Dodajte na mrlju dosta soli. So izvlači vlagu pa mrlja može postati suva. Da bi se proces odradio do kraja ako je mrlja već suva, dodajte malo vode i neka so odstoji nekoliko sati, a najbolje i preko noći. On će upiti svu tečnost iz mrlje i so će postati ružičasta, što znači da je fleka izbledela. Uklonite višak soli i usisajte tepih.

