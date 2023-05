Trik koji je oduševio društvene mreže: Kako savršeno splastiti majicu za manje od dve sekunde

Pranje, sušenje i plašćenje veša su svakodnevne kućne obaveze koje se čine jednostavnima, ali zapravo mogu da budu poprilično zahtevne. U nastavku vam nudimo nekoliko saveta koji će vam pomoći da vaše rublje bude čisto, sveže i uredno složeno.

Pre svega, važno je odabrati odgovarajući program na mašini za pranje rublja. Proverite oznake na odeći kako biste videli koju temperaturu i kojim programom treba prati veš. Važno je ne pretrpati mašinu za veš, kako bi se rublje dobro opralo i ispralo.

Koristite deterdžent koji je namenjen za vašu mašinu za pranje veša i odabrani program pranja. Kod belog rublja možete koristiti izbeljivač, ali ga nemojte koristiti na tamnijem ili osetljivom rublju. Za rublje osetljivo na temperaturu ili hemijska sredstva, koristite nežni program pranja.

Nakon pranja, važno je odabrati odgovarajući način sušenja opranog veša. Ako je moguće, najbolje je sušiti veš na vazduhu, kako bi izbegli habanje tkanina i uštedeli energiju. Ako koristite sušilicu, izbegavajte da sušite previše rublja odjednom, kako bi se obezbedilo ravnomerno sušenje i izbeglo gužvanje.

A nakon svega još morate splastiti veš, što bi nakon ovog sjajnog trika trebalo da predstavlja najmanji problem. Stranica Fascinating na Twitteru je podelila video na kojoj se objašnjava kako savršeno splastiti čiste majice za manje od dve sekunde.

How to fold a shirt in 2 secondspic.twitter.com/J79wOQpwik

— Fascinating (@fasc1nate) May 5, 2023