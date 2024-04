Većina ljudi jedan predmet u kupatilu opere jednom godišnje: Zaboravljate li ga i vi?

Kupatilo je mesto gde održavamo ličnu higijenu i čistimo sebe, ali u toj važnoj prostoriji moglo bi da se krije nešto što je sve samo ne čisto. Ispostavilo se da postoji jedan predmet za kupatilo koji uvek zaboravimo da očistimo, a to je prostirka za kupatilo. Iako možda mislite da je to nepotrebno jer izlazite iz tuša ili kade sa blistavo čistim nogama, to ne znači da vaša prostirka ili staza ne treba da se peru, piše Metro.

U stvari, baš kao i vaš toalet, peškiri i lavabo, prostirkama je potrebno čišćenje jer se zaprljaju, a istraživanja pokazuju da ih neki ljudi peru samo jednom ili dva puta godišnje. „Prostirke za kupanje su poznate kao nehigijenske“, kaže Voren Kinlok, stručnjak za enterijer kupatila.

Voren kaže da njihovo tako retko pranje može da ih ostavi „potpuno prekrivene bakterijama i sa potencijalom za stvaranje buđi u vlaknima“. „Savetujem vam da svoje platnene tepihe u kupatilu perete jednom ili dva puta nedeljno kako biste ih sačuvali što je moguće više bez bakterija. Svoje prostirke možete da bacite u mašinu za pranje veša, ali da bi bile zaista super čiste, potrebno je malo više truda. Kada ih perete, takođe možete da koristite razblažen rastvor alkoholnog sirćeta da zaista izribate prljavštinu“, kaže Voren.

I nije potrebno samo redovno pranje prostirki za kupatilo, već i podne površine ispod njega. Ako se više ljudi tušira ​​i kupa u domaćinstvu, teško je da prostirka bude potpuno suva, a svi znamo da bakterije napreduju u vlažnim prostorima. Ako imate pločice, očistite fuge starom četkicom za zube i blago abrazivnom pastom za čišćenje. Isperite nakon beljenja i obrišite kao i obično antibakterijskim sredstvom za čišćenje podova.

Ali ako ostavimo prostirke po strani, istraživanje iz 2020. na 2.000 ljudi koje je sprovela The Big Bathroom Shop pokazalo je da jedan od 10 Britanaca zaboravi da očisti ove osnovne delove kupatila:

iza WC-a

odvod

zavese za tuš

držači četkica za zube

posude za sapun

