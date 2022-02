Veliki oprez: Ove stvari svi koristimo u KUHINJI, a ŠTETNE su

Pazite od kakvog materijala su posuđe i druga kuhinjska pomagala koje svakodnevno koristite u pripremi hrane

Kada se zagreje na visokoj temperaturi, posuđe od teflona ispušta otrovna jedinjenja u hranu. Među tim jedinjenjima nalazi se i perfluoroktanska kiselina (PFOA) za koju se veruje da je kancerogena.

Istraživanje naučnika sa Univerziteta Virdžinija u SAD-u pokazalo je da PFOA može izazvati i druge probleme u telu – loše deluje na srce, krvne sudove, štitastu žlezdu, debelo crevo… Što je nivo perfluoroktanske kiseline u telu veći, veći je i rizik od oboljenja. Osim toga, PFOA se u telu može zadržati godinama.

„Teflon se skriva na mnogim mestima. Poznato je da teflon, kada se zagreje, otpušta mešavinu od 15 toksičnih čestica i gasova. Preporuka je da birate posuđe od nerđajućeg čelika, livenog gvožđa ili emajla“, kaže Aleks Stjuart, australijska autorka i aktivistkinja koja vodi portal Low Tox Life. Taj portal se bavi temama u vezi sa toksinima kojima smo okruženi u svakodnevnom životu.

Nabrojala je neke stvari u kući koje mogu da sadrže u sebi teflon:

– zubni konac

– kesice kokica za mikrotalasnu pećnicu

– pegle

– pegle za kosu ili uvijači

– razna pomagala kod pečenja, uključujući većinu masnog papira

– tepisi

– kauči

– vodootporne maskare

– neke sijalice.

Upozorila je i na plastične posude i ostali pribor koji ljudi stavljaju u mikrotalasnu ili ih koriste tokom kuvanja. Oni mogu da ispuštaju štetne toksine u hranu i tako ulaze u naše telo. Bolji izbor je, kaže, nerđajući čelik ili drvo, prenosi Daily Mail.

Štetna je i aluminijska folija i posuđe od aluminijuma

Kada se aluminijumska folija zagreje, u hranu ispušta aluminijum koji na kraju završi u našem telu, pokazala je nedavna studija. Lekari upozoravaju fa se radi o količinama koje su izuzetno štetne za zdravlje. Opasno je pripremati hranu u aluminijskoj foliji, podgrevati i ostaviti da se na njoj hladi.

„Što je temperatura veća, više aluminijuma završava u hrani. Takva folija nikako nije pogodna za kuvanje ili za korišćenje kod nekih namirnica, kao što su paradajz, agrumi ili začini“, objašnjava doktor Zubaidi, jedan od autora studije i upozorava da gomilanje aluminijuma u telu može dovesti do ozbiljnih bolesti kao što su, na primer, osteoporoza i Alchajmerova bolest.

Dovodi i do visokog nivoa kalcijuma u krvi, što je i najčešći pokazatelj da se u telu nalazi previše aluminijuma. To vodi do problema s taloženjem kalcijuma u kostima, pa ga ima previše u krvi.

Takođe, u ranijim studijama je pisano o tome kako je kod obolelih od Alchajmera pronađen nataloženi aluminijum u moždanom tkivu. Utvrdili su to nakon njihove smrti kada su obdukcijom proučili mozak.

Doktor Zubaidi kaže da aluminijumska folija nije opasna za zdravlje ako se u nju stavlja hladna hrana. Napominje kako treba izbegavati i aluminijumski pribor za jelo i posuđe, prenosi simplecapacity.com.

