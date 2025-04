Zaboravite mučno ribanje: Rešetka iz rerne biće blistavo čista uz ovaj iznenađujući trik

Svako ko je ikada pokušao da opere rernu zna da to nije lak posao. To što ćete većinu vremena morati da klečite već je neprijatno, osim ako niste među srećnicima koji imaju ugradne rerne na povišenom položaju unutar kuhinjskih ormarića. Zatim treba dobro izribati šest površina – bočne, gornje i donje površine, zadnja i vrata rerne. A kada kažemo ribanje, zaista to i mislimo – zapečenu mast nije lako sastrugati sa stranica rerne. Pravi 3D fitnes trening koji će vas ostaviti bez daha!

Ali nije samo pećnica ono što nam zadaje glavobolje – ne treba zaboraviti ni na rešetke rerne koje su priča za sebe kada je čišćenje u pitanju. Često zaboravljamo na njih, ponekad namerno – a sve zbog najgoreg dela, čišćenja onih spojeva između rešetki i bočnih vođica, sa kojih se mast jednostavno ne može ukloniti.

Zato nije ni čudo što se svi nevoljno preuzimamo na ovaj zadatak, tražeći svaki mogući trik koji bi olakšao čišćenje. Pored industrijskih sprejova i tečnosti za čišćenje rerni i roštilja, postoji i niz preparata koje možete da napravite od prirodnih sastojaka, od limunovog soka do sirćeta i sode bikarbone… Neki uspevaju, neki ne, ali dobro je znati da postoje prečice za čišćenje rešetki iz rerne.

Jedna takva prečica je trik koji uključuje nekoliko sastojaka koje svi imamo kod kuće. Potrebne su vam samo tablete deterdženta za pranje sudova, velika činija tople vode, aluminijumska folija i dva sata strpljenja.

Prvo izvadite rešetku iz rerne, a zatim umotajte svaku žicu pojedinačno u komad aluminijumske folije. Kada to uradite, umotane rešetke uronite u posudu sa toplom vodom, u koju ste prethodno stavili tabletu za mašinsko pranje sudova.

Ostavite rešetku u toploj vodi najmanje dva sata (ako je rešetka zaista prljava, može i duže). Tokom ovog vremena, mast i prljavština će se polako odvajati od površine žica rešetke zahvaljujući hemijskoj reakciji između folije i sastojaka u tableti.

Nakon namakanja, uklonite foliju sa žica rešetke i temeljno isperite rešetku pod mlazom tople vode. Ako masnoća nije potpuno nestala, operite ga kuhinjskim sunđerom sa malo deterdženta za pranje sudova i obrišite krpom od mikrovlakana.

