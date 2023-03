Znate li šta će se dogoditi ako sav veš uvek perete na 30 stepeni: Rezultat će vas iznenaditi

Kada je reč o pravoj temperaturi za čist i, pre svega, veš bez mikroba, mišljenja se veoma razlikuju. Dok se mnogi kunu u ciklus pranja na 40 ili 60 stepeni za temeljno čišćenje donjeg veša, peškira itd., drugi su čvrsto uvereni da je 30 stepeni sasvim dovoljno. Ali, ko je u pravu?

Dovoljno je prati na 30 stepeni

Jesi li sigurna da se veš ne može temeljno očistiti na 30 stepeni? Ako jesi, ne bismo se složili s vama: zapravo, ciklus pranja na 30 stepeni dovoljan je da se veš očisti. Moderni deterdženti sada čiste znojno i prljavo rublje do pora čak i na niskim temperaturama i veš iziđe iz mašine svež i čist. Ako slučajno imate komad odeće koji je jako zaprljan ili ima puno mrlja, možete ga temeljno očistiti na 30 stepeni ako određeni komad odeće prethodno tretirate sredstvom za uklanjanje mrlja.

Pranje na 30 stepeni dobro je za okolinu

Ako veš uglavnom perete na 30 stepeni, on ne samo da će se očistiti, nego ćete i uštedeti energiju i istovremeno učiniti nešto dobro za okolinu. Zašto? Vrlo jednostavno: pranje na nižim temperaturama štedi električnu energiju, a snižavanjem temperature pranja, npr. sa 60 na 30 stepeni, potrošnja energije i emisija CO2 smanjuju se do 35 posto. U Evropi, u proseku, 60 posto karbonskog otiska pranja veša dolazi od samog ciklusa pranja, uglavnom od zagrevanja vode. Dakle, što je temperatura niža, to je manji uticaj na okolinu.

