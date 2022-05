5 stvari koje nikada ne bi trebalo da obučete kao gošća na venčanju

Venčanje je često predivan događaj, ali buduću mladu ponekad košta puno živaca. Kako je ne biste dodatno opterećivali, svoju odeću, naravno, birajte pažljivo.

Gošće na venčanju uvek žele da izgledaju šik i moderno, ali najvažnije pravilo je da nikako ne smeju da zasene nevestu. Zbog toga treba izabrati komade neutralnijih tonova, elegantnijih krojeva, izbegavati svakodnevnu garderobu i ne ići protiv želje mladenaca.

Nedavno su Novak i Jelena Đoković izazvali mnogo pažnje javnosti svojim odevnim kombinacijama na jednom venčanju, a evo šta kažu poznavaoci mode – koje su to 5 stvari koje žena definitivno ne bi smela da nosi na venčanju na kom je gošća.

Belo

Samo nevesta nosi belo. Niko drugi. A ako zanemarite ovo pravilo, verovatno se možete pripremiti na nešto strašno. I ne, ni krem tonovi nisu u redu. Najbolje je kloniti se takvih svetlih boja kako vaša odeća ni izdaleka ne bi podsećala na venčanicu mlade. Sigurnost na prvom mestu! Inače, ni crna nije nužno dobra opcija. Često se povezuje s pogrebima, a ne venčanjima. Zato na najlepši dan naših dragih osoba ne smemo da dopustimo da nam se jave tmurne misli.

Patike

Starim patikama koje nosimo svaki dan na putu na posao definitivno nije mesto na venčanju. A ne treba kupovati ni potpuno nove patike. Nije obavezno nositi visoke potpetice, ali cipele mogu biti pomalo šik ili svečane. Baletanke ili mokasine uvijek su cool i udobna opcija. Samo pazite da stil cipela dobro ide uz vašu odeću. Ali, isto važi i ovde: manje je više. Najbolje je ne uzimati mokasine sa šljokicama ili baletanke jarkih boja. Za svaki slučaj…

Farmerke

Teksas zapravo ide uz sve, samo ne za venčanje. Osim ako dres kod mladenaca to izričito ne zahteva. Farmerke jednostavno izgledaju previše sportski i stoga nisu baš prikladne za venčanje. Ako ipak radije nosite pantalone, jednostavno se možete vratiti na elegantne kombinezone ili elegantne pantalone. I jedno i drugo (ispravno kombinovano) može izgledati super svečano i elegantno. Uz to svakako rado birajte visoke potpetice, jer ravne cipele ovde pristaju samo ako nogavica pokriva veći deo cipela. Tada ih nećete ni primetiti.

Prekratka odeća

Kratko i jasno: ne na venčanju! Svakako bi trebalo da izbegavate odevne kombinacije koje su vrlo kratke. Dakle, ne postoji samo rizik da ćete odjednom biti polugola dok plešete, nego i da ćete nevesti ukrasti šou. A verujte nam, to ne želite…

Sve što je protiv kodeksa oblačenja

Neka venčanja imaju pravila oblačenja. To mogu biti određene boje, stilovi i još puno toga. Dakle, ako je moto plava boja, nemojte se zavaravati da ćete se pojaviti u crvenoj haljini. Mladenci obično to uopšte ne smatraju smešnim. Poštujte želje mladenaca, ipak je to jedan od najvažnijih dana u njihovom životu.

