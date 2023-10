Evo koje su najbolje godine za trudnoću prema stručnjacima i roditeljima

Najbolje vreme za trudnoću je kada je osoba fizički, emocionalno i finansijski spremna za taj korak. Dok je većina ljudi na reproduktivnom vrhuncu u svojim 20-ima, postoje neki koji tada još nisu spremni da postanu roditelji. Zato se većina stručnjaka i roditelja slaže da zapravo ne postoje savršene godine za trudnoću.

„Što ste mlađi, to imate manje novca i sredstava za brigu o detetu. Što ste stariji, to imate više novca“, kaže ginekolog Vendi C. Godal MekDonald.

U nastavku saznajte šta vam nosi trudnoća, u zavisnosti od dobi u kojoj zatrudnite.

Pre 20. godine

Imati dete u tinejdžerskom periodu nije idealno zbog puno stvari, ali plodnost je tada na vrhuncu. Prema dr. Godal MekDonald, žene u ovoj dobi imaju manju težinu, što pomaže u smanjenju rizika od komplikacija u trudnoći poput gestacijskog dijabetesa i hipertenzije. Nažalost, stope preeklampsije su obično veće među ljudima ove dobi i ponovo rastu u kasnim 30-ima i ranim 40-ima.

Od 20. do 24. godine

Većina ljudi u ranim dvadesetima je vrlo plodna, ali finansije još uvek mogu biti teret u ovoj dobi.

Od 25. do 29. godine

Medicinski gledano, izgledi za trudnoću u kasnim 20-ima isti su kao u ranim 20-ima, a prednosti i mane načina života takođe se ne razlikuju puno. Ali u ovoj dobi imate više mudrosti i strpljenja za decu.

Od 30. do 34. godine

U ovoj dobi plodnost pada. Što se tiče prednosti, trudnoća u ranim 30-ima je dobra jer ste imali vremena da uživate u svojoj mladosti.

Od 35. do 39. godine

Plodnost počinje da opada u 32. godini, a taj pad se značajno ubrzava nakon 37. pa bi osobe u srednjim ili kasnim 30-ima trebalo da razgovaraju s ginekologom o začeću. Zdravstveni rizici takođe počinju da rastu, poput hipertenzije, dijabetesa u trudnoći i preeklampsije, kao i stope hromozomskih abnormalnosti.

Od 40. do 45. godine

Šanse zdrave osobe da zatrudni u ovoj dobi manje su od 5 posto. Medicinski rizici još su jedan problem: osobe starije od 40 godina imaju porast komplikacija u ranoj trudnoći kao što su vanmaterične trudnoće i pobačaji.

Takođe je veća verovatnoća da će trudnica patiti od preeklampsije, dijabetesa, placente previje, niske porođajne težine i prevremenog porođaja, s višom stopom fetalne smrti. Rizici se dodatno povećavaju ako žena već ima visok krvni pritisak, dijabetes ili je gojazna, prenosi Index.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.