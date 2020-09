Mozak ima je najjači afrodizijak: Ove osobine imaju samo prave dame

Takve žene muškarci možda ne primećuju na prvi pogled, ali im se polako „uvlače pod kožu“ svakim pogledom i razgovorom.

Način na koji žena hoda, priča, drži do sebe – to su ono što svako prvo primeti na njoj, ali je podjednako važan i način na koji zrači iznutra, ona iskra koju poseduje. To je lepota žene.

Njena strast je definiše više nego fizički izgled

Nema ništa lepše od strastvene žene. Ženu koja živi punim plućima i koja radi stvari s velikom strašću vredi poznavati.

Pokazuje svoje pravo lice

Šminkanje je stvar izbora i u tome nema ništa loše. Međutim, lepa žena ne oseća potrebu da sakriva svoje nedostatke pomoću šminke. Ona će to učiniti zbog sebe, ne zbog drugih.

Ne želi da bude centar svemira

Ona ne želi po svaku cenu da bude u centru pažnje. Čini to nesvesno jer poseduje samopouzdanje i skromnost, a te osobine privlače pažnju drugih više od isforsiranih gestova.

Zna da se izražava

Nema ništa gore od devojke koja nije elokventna i ne zna da kaže šta misli. Dama koja ima svoje mišljenje može biti očaravajuća i dokaz je da je mozak najjači afrodizijak.

Samostalna je

Žena kojoj nije neophodan muškarac kako bi živela svoj život je žena koja je sigurna u sebe. Samopouzdanje je ključ za istinsku lepotu. Njoj ne treba odobravanje drugih za svoje postupke.

Misteriozna je

Ona ne otvara usta bez razloga i ne otkriva sve svoje tajne. Nije od onih koje pričaju samo da bi čule svoj glas. Nema ništa intrigantnije od žene obavijene velom misterije. Ona je puna iznenađenja i što je više upoznajete, postaje sve lepša i lepša.

Saosećajna je

Ona ne misli samo na sebe. Saosećajna je i brižna. Žrtvovaće se zbog drugih ljudi. Ne slama srca, već ih isceljuje. To je istinska lepota.

Otvorena je za nove izazove

Lepa žena ne zna za ograničenost. Otvorena je za nove ideje, ljude i mesta. Njena hrabrost i otvoren um su očaravajući.

Ima dušu

Svi znamo šta znači kada neko ne poseduje unutrašnju lepotu. S druge strane, postoje osobe koje jednostavno sjaje i u čijoj blizini bismo se uvek želeli nalaziti.

Poseduje harizmu

Ova osobina se ne može izraziti rečima

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.