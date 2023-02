Možda nisu najbolji izbor: Evo kako sve tange mogu da utiču na vaše zdravlje, iznenadićete se

Brazilke, klasične gaćice, bokserice ili tange, svaka žena može da pronađe ono donje rublje kojoj se sviđa i odgovara. Iako je na vama da odlučite koju šta ćete obući, važno je znati da svakodnevno nošenje tangi može uticati na vaše zdravlje. Ako ste se nosili s gljivičnim infekcijama ili svrabom dole, možda je za to kriv onaj mali komad tkanine.

To ne znači da tange stvaraju probleme svima. Ako ih redovno nosite i niste uočili nikakve nuspojave, svakako nastavite. Sve dok vam tange ne iritiraju kožu ili ne uzrokuju bilo kakve probleme, sasvim je u redu da ih redovno nosite, kaže dr. Vanesa Mekej, ginekolog, za Bustle.

Za dodatnu zaštitu, odaberite tange od pamuka, a ne od sintetičkog, čipkastog ili svilenkastog materijala.

– Korištenje prozračnog pamuka smanjit će rizik od iritacije – rekla je MacKay.

Međutim, ako vas brinu nuspojave tangi ili želite nešto udobnije, trebali biste se odlučiti za obične pamučne gaćice, kaže dr.med. Mary Jane Minkin, ginekologinja i klinička profesorica na Sveučilištu Yale.

Ona ističe i studiju iz 2019. godine objavljenu u National Library of Medicine koja je pokazala da su pamučne gaćice najbolje kada je u pitanju smanjenje vaginalnih infekcija i drugih iritacija. Imajući to na umu, pronašli smo i druge načine na koje tange mogu uticati na vaše zdravlje i dobrobit, prenosi Živim.hr.

Mogu izazvati iritaciju

Nošenje tangi na dnevnom nivou može povećati rizik od upale vulve, kaže Mekej. Za razliku od gaćica, hipster gaća ili klasičnih bokserica koje imaju šire područje za međunožje, usko područje (tračica) na tangama povećava verovatnoću da će se pomeriti u donjem delu, što dovodi do ogrebotina i iritacija. Znaćete da nisu dobre za vas ako ih stalno povlačite ili nameštate.

Mogu uzrokovati kontaktni dermatitis

Kontaktni dermatitis se očituje crvenilom, osećajem svraba ili hrapavošću površine kože, a ponekad su simptomi praćeni bolom i žarenjem. Mogu ga uzrokovati različiti proizvodi, od krema do gaćica.

Tange su dizajnirane tako da osoba koja ih nosi ima veću verovatnoću da će osećati svrab nego ako nosi gaćice ili hipster gaćice. Ovo može biti očigledno kod ljudima kojima je koža inače osetljiva na materije koje se zadržavaju na tkaninama, poput deterdženata, jakih sapuna ili omekšivača, kaže Mekej, budući da izrazito uska tkanina na tangi može zadržati iritanse na vašem telu.

– Imajte na umu da je vulva koža. Neki materijali mogu iritirati i uzrokovati kontaktni dermatitis zato obratite pažnju na ono što vam je prijatno – rekla je Kristal Tomas-Vajt, viša naučnica u Evvyju, brendu koji nudi komplete za testiranje vaginalnog mikrobioma.

Ako osetite svrab, pokušajte da promenite deterdžent da vidite hoće li to učiniti razliku. Ako ne pomaže, pokušajte da promenite donje rublje.

Mogu uticati na pH vagine

Dolje možete primetiti porast problema povezanih s pH, naročito ako redovno nosite svilene ili sintetičke tange.

– Svaka tkanina koja ne propušta vazduh može uzrokovati nakupljanje viška vlage. A to može dovesti do promene pH vrednosti vulve i vagine uzrokujući potencijalni prekomerni rast bakterija i/ili gljivica – kaže Mekej.

Mogu uzrokovati vaginitis

Nošenje vlažnog donjeg rublja bilo koje vrste može dovesti do stanja zvanog vaginitis, koje uzrokuje bol, iscedak i svrab. Iako ne postoji puno istraživanja o efektima tangi na zdravlje, to ne mora da znači da one neće uzrokovati te probleme, kaže Tomas-Vajt.

Dok se ne pojavi više studija o uticaju različitih vrsta donjeg rublja, Tomas-Vajt kaže da treba da budete svesni da su svačija vagina i vulva različite.

– Dok nekim ljudima pristaju čipkaste tange, drugi su mnogo srećniji u pamučnim boksericama – kaže ona.

Mogu dovesti do neprijatnog mirisa

Prema Mekej, nakupljanje vlage u gaćicama može uzrokovati promenu mirisa iz vulve ili vagine. Ako ste primetili promenu u mirisu koja vam se čini neuobičajenom, to može biti posledica gljivične infekcije ili druge vrste prekomernog razmnožavanja bakterija, kaže ona.

Mogu uzrokovati gljivičnu infekciju

– Tange s neprozračnom tkaninom mogu uzrokovati zadržavanje vlage u vagini, stvarajući okruženje za bujanje gljivica. Ovo takođe može poremetiti pH vagine, uzrokujući abnormalan vaginalni miris – rekla je Minkin.

Mogu prenositi bakterije

– Kad nosite tange, postoji veća verovatnoća da će se bakterije zadržati i kretati od zadnjeg do prednjeg dela vašeg donjeg rublja duž tkanine, naročito ako ne nosite dobru veličinu – navela je Kejti Frits, osnivač i izvršna direktorka Undercluba.

Zato, ako nameravate da ih nosite, ona preporučuje da proverite da li je ispravna veličina kako bi se smanjila verovatnoća za prenos bakterija.

Mogu uzrokovati kvržice

– Kad razmišljate o kožnim problemima uzrokovanim nošenjem tangi, većina njih je povezana s veličinom i trenjem – istakao je dr.med. Anđelo Landriscina, sertifikovani dermatolog iz Njujorka.

Ako vam je donje rublje pretesno, moglo bi blokirati vaše pore, što može dovesti do kvržica (izbočina) sličnih onima uzrokovanih nošenjem maski.

– Najbolji način da to izbegnete je da budete sigurni da nosite pravilno pripijene tange – kaže.

Mogu dovesti do trenja

S obzirom na to da su tange dizajnirane da zaista budu intimne s vama, možete doživeti trljanje i upalu na mestu gde vam tračica prolazi između nogu.

– Ne podstičem svoje pacijente da nose tange jer mislim da mogu iritirati pirineum (međicu) – kaže Minkin.

Mogu trljati kožu tokom treninga

Budući da mogu izazvati iritaciju zbog trljanja tkanine o kožu, obično nisu dobra opcija za nošenje tokom vežbanja.

– Mogu uzrokovati osip kod sportistkinja koje rade puno vežbi na podu jer stvaraju trenje između vaše zadnjice i donjeg rublja, poput trbušnjaka ili bilo koje vežbe u kojoj ste na leđima i zadnjici – rekla je Frits.

Takođe, mogu uzrokovati trenje kože dok trčite ili radite vežbe usmerene na noge.

– Nošenje tangi može izazvati veći nivo trenja između vaše kože i tkanine, što može uzrokovati neugodno trljanje i štipanje – dodaje dr.med. Čarls E. Kročfild III, sertifikovani dermatolog i klinički profesor dermatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Minesoti.

Tkanine nisu uvek prozračne

Ako su vam gaćice od sintetičkih vlakana, onda vaša koža ne može da diše. A kada vaša koža ne može da diše, veća je verovatnoća da će se razmnožiti bakterije. Dakle, potražite one pamučne umesto toga.

– Odaberite nešto prozračno, udobno i što je najvažnije, nešto u čemu se osećate najbolje – zaključila je Frits.

