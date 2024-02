Šta čini ženu dobrom u krevetu? Ove stvari su najvažnije, tvrde muškarci

Koja je razlika između ljubavnice i dobre ljubavnice? Način na koji se ophode prema svom partneru, ne samo u seksu, već i u drugim aspektima veze.

Dobre ljubavnice su one žene u koje su njihovi partneri zaljubljeni dugi niz godina i koje ih, uprkos svakodnevnom životu i rutini, i dalje uzbuđuju. Nisu sve žene dobre ljubavnice. Neke su prirodno nadarene za to, a nekima je potrebno malo vežbe. Pročitajte koje su to karakteristike koje, prema mišljenju muškaraca, čine dobru ljubavnicu, piše City Magazine.

Poljupci: Kao i žene, i muškarci vole poljupce. Dobre ljubavnice znaju da muškarci zaista uživaju u nežnim, ali i strasnim poljupcima. Poljupci na pravim mestima bukvalno izluđuju muškarce. Zato ne štedite na poljupcima.

Pažnja: Dobre ljubavnice su veoma pažljive prema svojim partnerima. Sebičnost je isključena. Budite pažljivi prema njegovom telu, ali i prema njegovoj duši. Slušajte njegove potrebe i odgovorite na njih s ljubavlju. Pravi muškarci znaju da cene takvo ponašanje.

Emocionalnost: Neke žene znaju kako da sakriju svoje emocije iz straha da će biti povređene. Prave ljubavnice znaju da su emocije njihovo bogatstvo i nikada ih ne kriju. Čak i kada su u pitanju neprijatne emocije, one znaju da ih dobro pokažu i skrenu pažnju muškarca na sebe. Nemojte zbuniti svoje partnere nejasnim signalima koji nastaju kao rezultat neizgovorenih emocija.

Inicijacija: Prava ljubavnica zna da muškarci zaista uživaju u ženi koja pokreće seks. Ne budite staromodni i pokažite inicijativu. Muškarci takođe vole da znaju da su traženi, a iniciranje seksa je pravi način da im se to pokaže. Takođe, pokažite im šta tačno želite u seksu i zauvek ćete ih osvojiti.

Zadovoljiti: Ako želite da budete zadovoljni, morate znati i želeti da zadovoljite svog partnera. Dobre ljubavnice to rade veoma dobro. Usudite se, radite mu stvari u seksu za koje znate da on želi. Postoji velika verovatnoća da ćete i vi uživati.

Iznenađenje: Dobre ljubavnice znaju da je iznenađenje moćan afrodizijak i odlična predigra. Iznenađenje može biti novo seksi donje rublje, privatni striptiz u spavaćoj sobi ili seksi večera sa zavodljivim svećama.

Zahtevnost: Neke žene su izuzetno zahtevne i zahtevaju stopostotnu pažnju. Na početku veze može biti slatko, ali vremenom postaje teret. Dobre ljubavnice su svesne toga i nastoje da žive svoj život i budu nezavisne. Za muškarce je takvo ponašanje više nego seksi.

Tajanstvenost: Dobre ljubavnice znaju da je tajanstvenost izuzetno seksi, pa je tako i drže. Vaši muškarci ne moraju nužno da znaju sve o vama. Zadržite neke slatke tajne za sebe i računajte na to da će vas ovaj potez dugoročno učiniti privlačnijom za njih.

