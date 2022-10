Šta Indijke znaju o menopauzi, a druge žene ne?

Indijke su žene koje menopauzu ne doživljavaju kao bolest, već kao prolazni period, koji je izuzetno važan u životu svake žene. Tajna toga leži u ajurvedi, prirodnoj grani indijske medicine. Ono što znamo jeste da nakon 50. godine mnoge žene počinju da se suočavaju sa simptomima menopauze od kojih mnogi mogu da budu neprijatni i da nepovoljno utiču na kvalitet života. Na primer, valunzi (talasi vrućine), pojačano znojenje, povećanje apetita, razdražljivost, konfuzija, smanjen libido, suvoća vagine itd.

Poenta indijskog načina života jeste da je ajurveda podelila životni vek od 100 godina na tri dela: prvih 25 godina, doba pripreme, rasta i razvoja; narednih 25 godina (do 50 godina), starost dostignuća i zrelosti; a ostatak života (nakon 50 godina) doba životnog iskustva. Prema ajurvedi, različite faze našeg života su obeležene preovlađivanjem različitih doša. Kapha je prirodno preovlađujuća od rođenja do puberteta, pitta je prirodno preovlađujuća od puberteta do sredine života, a vata je dominantna nakon 50 godina. Menopauza prati prelazak iz pitta u vata fazu života. Generalno, menopauza pokazuje povećanje vata i pitte. Ajurveda se najpre fokusira na preventivu neprijatnih simptoma u maniopauzi, pa žene u ovom dobu praktikuju promene određenih navika. Glavni cilj ajurvedskog tretmana je uspostavljanje ravnoteže vata i pitta doša, poboljšanje varenja (agni) i iskorenjivanje toksina (ama) iz tela. Ajurvedske preporuke za menopauzu uključuju:

– Uvedite Vata-Pitta dijetu, odnosno konzumirajte toplu, laganu, kuvanu, svežu i hranu koja sadrži prirodne masnoće (ulja).

– Izbegavajte suvu, hladnu, fermentisanu, konzervisanu hranu, rafinisani šećer i crveno meso.

– Izbegavajte alkohol i kofein.

– Svakodnevna samomasaža toplim uljem i aromaterapija (mirisanje eteričnih ulja) može pomoći u opuštanju i smanjenju razdražljivosti, osećaja umora.

Indijke starije od 50. posebnu pažnju daju lekovitom bilju u prevenciji i ublažavanju simptoma menopauze, pa koriste: šatavari prah, muskantni oraščić, kurkumu, sladić, brahmi, indijski sandal. Ukoliko su vam neke od ovih biljaka nepoznate, možete ih pronaći u bolje snadbevenim prodavnicama zdrave hrane ili biljnim apotekama. Ipak, pre upotrebe ovih biljaka, zatražite savet svog lekara.

