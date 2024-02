Tri seksualne fantazije koje žene nikada neće priznati muškarcima

Ankete pokazuju da se žene najčešće stide da naglas priznaju šta ih uzbuđuje. Iako bi to njihov seksualni život učinilo uzbudljivijim i bogatijim, žene ipak sve svoje seksualne fantazije ne dele sa svojim partnerima. Zato momci, dobro zapamtite ove tri seks fantazije jer upravo one uzbuđuju skoro svaku ženu, ali to vam neće priznati.

Na osnovu onlajn anketa, seks ispred ogledala prva je od tri seksualne fantazije koje preferiraju pripadnice lepšeg pola. Ideja o tome da partnera i sebe gledaju dok vode ljubav je veoma primamljiva, pokazuju istraživanja.

Druga fantazija je dominacija u krevetu. Fantazija se sastoji od toga da se ispunjavaju sve želje koje dame imaju u intimnim trenucima, a na muškarcu je samo da se povinuje.

Treća omiljena fantazija damama je seks s povezom preko očiju. Povez skriva poteze koji slede tokom predigre i seksa čime se bude sva čula što pojačava njihov intenzitet i strast.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.