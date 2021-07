Ako muškarac ima ovih 10 osobina biće dobar OTAC

Pogledajte na osnovu čega možete zaključiti da će se vaš suprug pokazati kao odličan tata.

Kada planirate zajednički život sa partnerom, razmišljate o tome kako će sve to izgledati, hoće li on biti dobar otac svojoj deci.

Postoji nekoliko karakteristika koje pokazuju da je on dobar ‘materijal’ za tatu.

1. Obavlja kućne poslove

Naravno, ne računate na to da će on sve raditi umesto vas, ali ako pokazuje volju da deli sa vama obaveze, da spremanja hrane ili brisanje prašine u kući preuzme na sebe, to je svakako dobar znak. Nije poenta u tome što će ko uraditi, već je važno to što je on voljan aktivno i ravnopravno da učestvuje u zajedničkom životu.

2. Funkcioniše pod pritiskom

Kada se nađete u nekoj teškoj situaciji, sigurno želite da računate na podršku svog partnera, a ne na nekoga ko će sesti pokraj vas i plakati. Muškarac koji se može snaći kada je pod pritiskom ili u nekoj stresnoj situaciji verovatno će moći i da umiri bebu kada zaplače u tri sata ujutru.

3. Brine se o tvojim potrebama

Niko od partnera ne traži ispunjenje neostvarivih želja, ali ako on brine o vašim potrebama i želi da učini sve što može da vi budete zadovoljni, jasno je da je spreman da uloži u vašu vezu i zajednički život. To što brine o vama znači da nije sebičan, kao i da će dati sve od sebe da bi se dobro brinuo i o vašoj deci.

4. Odgovoran je

Obratite pažnju na njegovo ponašanje – ukoliko je jedan od onih muškaraca koji uredno plaćaju svoje račune, razmišlja o tome da li je poneo sve što mu je potrebno za predstojeće putovanje znači da je odgovoran i da će takav biti prema vašoj deci. U svakom slučaju, ne možete očekivati od nekoga ko je kao muva bez glave da će sutra moći da vodi računa o deci.

5. Ima kućne ljubimce

Možda vam se čini potpuno nevažnim, ali muškarac koji je imao ili ima kućnog ljubimca navikao je da razmišlja o još nečijim potrebama, a ne samo o svojim. Briga o tome da li je ljubimac sit i iskustvo u čišćenju dlaka, izmeta nisu isto što i očinstvo, ali su dobra osnova za tu ulogu.

6. Zabavan je

Ako delite smisao za humor i on vas zna nasmejati onda kada vam nije ni do čega, to znači da će biti brižan i zabavan tata, ali i da će svojim komentarima i ponašanjem znati da vam ulepša dan.

7. Odlučan je

Kada odlučite da započnete zajednički život, važno je da znate kako u svakom trenutku možete računati na podršku svog partnera. Zato vam treba samostalan i odlučan muškarac, a ne onaj koji pre svakog odlaska do prodavnice još uvek zove mamu da joj se javi. Kada budete imali bebu, muškarca koji je samostalan i snalažljiv nećete morati zvati svaka dva minute da mu objasnite kako se menjaju pelene, gde stoji hrana za dete.

8. Ponekad vam se suprotstavlja

Naravno, samo onda kada stvarno niste u pravu. Možda to zvuči kao da ćete se češće svađati, ali poenta je u tome da vas on svojim suprotstavljanjem i izražavanjem svog mišljenja spusti na zemlju onda kada je to potrebno. Takođe, ovakvo ponašanje će mu sasvim sigurno pomoći u odgoju dece, naročito kada uđu pubertet.

9. Osećajan je i dobar

Jednostavno, ako vaš partner ne odbija da bilo kome pomogne kada može, brine o tome da (ne)namerno ne povredi druge, možete računati na to da će vašu decu naučiti pravim vrednostima. Zar to i nije najbitnije?

10. Želi da bude dobar tata

Jedno je sigurno – kada vaše prvo dete dođe na svet i nemate iskustva u roditeljskoj ulozi, važno je da znate da on barem želi da bude.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.