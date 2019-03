Ako ne radite ovih 6 malih stvari, nikad nećete biti uspešni

Uspeh nije jednostavno ostvariti i sigurno se ne događa preko noći, ali postoje male stvari koje možete uraditi kako biste ga osigurali. Na uspešnosti treba dugo i svakodnevno raditi.

Najuspešniji svetski lideri, od Ilona Maska i Opre Vinfri do direktora Gugla i Fejsbuka, svi vide uspeh kao proces na kojem se stalno radi. Ključno je ostati strpljiv i predan.

Ovo je lista šest stvari koje treba svakodnevno raditi ako želite da budete uspešni u životu:

1. Čitajte knjige koje nisu direktno povezane s vašom karijerom

Čitanje je jedan od najlakših načina da doživite život iz druge perspektive i razvijete empatiju potrebnu da postanete uspešni vođa. Ali važno je za proširivanje znanja izvan vaše struke.

Postoji razlog zašto Ilon Mask ističe dela naučne fantastike i biografije poznatih kao bitnije stvari na njegovoj listi za čitanje. „Odrastao sam uz knjige. Knjige, pa tek onda moji roditelji“, rekao je Mask u intervjuu za Rolling Stone.

2. Oznojite se

Ne, ne govorimo o odlasku u saunu ili vrućoj jogi.

Razvijanje hrabrosti da učinite nešto van vaše zone udobnosti je znak da se penjete na novi nivo. Inače, nećete dospeti daleko u životu. Ako mrzite javni nastup, budite prvi koji će govoriti na sledećem sastanku tima. Iako ćete možda postati toliko nervozni da ćete završiti s mrljama znoja ispod pazuha, ipak to učinite. S vremenom će postati sve lakše.

Mark Zakerberg proveo je godine učenja mandarinskog kineskog. I pogodite šta? On je dobro obavio svoj posao savladavajući ga. Strah i rast ne mogu postojati u istom prostoru. Jedno od toga mora otići kako bi drugo procvetalo.

3. Vežbajte

U svojoj petogodišnjem istraživanju bogatih ljudi, autor Tom Korli otkrio je da je vežbanje svima zajedničko. „Oni koji su stvorili naviku vežbanja imaju ogromne konkurentske prednosti u odnosu na one koji to ne rade“, napisao je u svom blogu. Te prednosti uključuju veći IQ, snagu volje, samopouzdanje i do 20 posto više energije.

Brojni milijarderi koji su sami stvorili svoje bogatstvo, uključujući Opru Vinfri, Šeril Sanberg i Ričarda Brensona, svakodnevno treniraju. Istraživanje je čak otkrilo da male količine dnevnih vežbi mogu značajno pomoći produžiti vaš život.

4. Pomozite drugima

Uspešni ljudi razumeju važnost davanja, posebno onima kojima je potrebna.

Godine 2010. Bil i Melinda Gejts i Voren Bafet pokrenuli su The Giving Pledge, obvezu bogatih pojedinaca i porodica da daju više od polovine svog bogatstva za više društvene ciljeve, poput ublažavanja siromaštva i globalnog zdravlja.

Ali to ne mora biti ogromna količina novca. To može biti jednostavno pružanje pomoći u poslu preopterećenom kolegi ili pomoć starijoj osobi u prenošenju džakova s namirnicama. Ako ste prezauzeti da pomognete ili vratite uslugu, onda ste previše zauzeti da biste uspeli.

5. Odvojite trenutak da zapamtite svoje konkurente

Majkl Džordan je jednom rekao: „Ja igram da bih pobedio, bilo za vreme treninga ili u stvarnoj igri. I neću dopustiti da mi išta stane na put i na put mog takmičarskog entuzijazma do pobede“. Profesionalni košarkaš napredovao je od izbacivanja iz prve postave svog srednjoškolskog tima pa sve do osvajanja šest prvenstava i stvaranja jednog od najvrednijih sportskih brendova u istoriji.

Neopraštanje i zadržavanje ljutnje mogu vas opteretiti, ali uvažavanje vaše konkurencije i sumnjičavaca (hejtera) može biti snažan oblik motivacije. To vas tera da učinite sve što je u vašoj moći kako biste uspeli i dokazali da nisu u pravu.

6. Izađite napolje i razmišljajte

Svako zna da svi trošimo previše vremena gledajući u mobilne telefone. Ali ono o čemu ne govorimo je ono što mnogi od nas ne uspevaju: da ispustite uređaje, izađu napolje, hodaju i razmišljaju. Studija Američkog udruženja psihologa otkrila je da šetnje na otvorenom mogu povećati kreativnost i poboljšati veštine rešavanja problema.

Mark Zakerberg, Ričard Brenson i izvršni direktori Gugla i LinkedIna takođe vole da svoje sastanke održavaju šetajući jer to pomaže u razmišljanju o novim konceptima. „Smatram da je to mnogo brži način da razmislim, donesem odluku i zaključim posao. Osim toga, to je sjajan način da uklopite malo vežbanja i budete usresređeni na naporan dan“, napisao je Brenson na svom blogu.