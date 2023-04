Ako radite ovih 11 stvari tokom vikenda, nećete biti uspešni: Hitno ih promenite

Kada dođe vikend, mnogi ljudi samo žele da se odmore i ceo dan (ili dva) provedu izležavajući se na kauču i gledajući serije. Ali, realnost je često potpuno drugačija, pa ta dva dana odmora provodimo završavajući brojne obaveze koje se nakupljaju tokom radne sedmice.

Ipak, neke navike treba promeniti ako želite da budete uspešniji i produktivniji u svom poslu, a samim tim i životu. Bussines insider otkrio je 11 navika koje neuspešni ljudi imaju tokom vikenda, a ako i se i vi prepoznajete u nekima, možete da ih promenite već danas.

1. Zanemaruju svoje najbliže

Ponekad nam je potreban vikend daleko od ljudi, uz omiljeni hobi i bez ikakvog društva. Međutim, neuspešni pojedinci izbegavaju ljude jer uopšte nemaju povezanosti sa njima, niti vole da provode vreme u društvu rodbine.

2. Nerviraju se

Svima nam je potreban odmor i punjenje baterija s vremena na vreme. Neuspešni ljudi ne mogu isključiti misli, čak ni kada imaju više od slobodnog vikenda. Zato su u vreme koje bi trebalo da provedu opušteno i relaksirajuće, zapravo zabrinuti i pod stresom.

3. Troše nepotrebno velike svote novca

Neuspešni ljudi ne znaju da se kontrolišu i vikend često završavaju sa praznim novčanikom. Previše impulsivne kupovine u kratkom roku je verovatno najgora moguća ideja. Možda vas učini srećnim kratkoročno, ali dugoročno sigurno neće.

4. Donose nezdrave odluke

Tokom vikenda potpuno zaboravljaju na vežbanje i prelaze sve granice koje se tiču nezdrave ishrane. Vikend je mnogima savršen izgovor da zaborave dobre i zdrave navike. Normalno je da želite malo odmora, ali umerenost je ključna.

5. Nikad ne prestaju da rade

Vikendom odgovaraju na mejlove i poruke vezane za posao. Ako morate raditi vikendom, to je jedna stvar, ali ako odaberete da radite vikendom od kuće, to vas neće učiniti uspešnim. To je siguran znak da ćete pregoreti, odnosno poludeti od količine posla ili ste zavisni od posla. Ako stvarno želite biti produktivni, nemojte dozvoliti da vam se posao uvuče u svakodnevicu, nego odredite tačno vreme u kome morate uraditi sve što je potrebno.

6. Neprestano misle o poslu

Ovo nije jednako loše kao raditi tokom vikenda, ali nije ni dobar znak. Jedna stvar je ako toliko volite svoj posao da ne možete prestati da mislite o njemu, ali sasvim je druga ako čitav vikend mislite samo na ono šta vas čeka tokom radne sedmice. Takvo fokusiranje će vam oduzeti priliku da se zaista odmorite i mislite na sebe što je ključni preduslov uspeha.

7. Lenji su

Naravno, nužno je da se odmorite tokom vikenda. Međutim, neuspešni ljudi to shvataju previše doslovno. Tokom vikenda napravite ono za šta inače nemate vremena, odradite neki projekat koji nema veze s poslom – očistite kuću ili stan, kupite novi roštilj ili nazovite baku s kojom se dugo niste čuli. Iskoristite slobodno vreme na najbolji mogući način, jer ćete se osećati bolje nakon što sklonite neke stvari sa svoje liste obaveza.

8. Ne isključe se

Vikend je najbolja prilika za isključivanje ekrana i izlazak u prirodu. Nemojte biti jedna od onih osoba koja svaki slobodni trenutak provodi na društvenim mrežama, a na kraju propusti previše događanja u stvarnom životu.

9. Ne upuste se u avanturu

Neuspešni ljudi ne shvataju da je vikend savršeno vreme da odu na put koji su dugo planirali, isprobaju hranu u novom restoranu van grada ili odu na bazen. Dobro je da želite da se odmorite, ali ako tražite priliku da isprobate nešto drugačije, verovatno će vam kasnije biti žao vremena koje ste proveli na kauču. Možda je to pravo vreme da se vratite hobiju koji ste zaboravili, poput čitanja, druženja, slikanja…

10. Ništa ne planiraju

Neki ljudi mogu proći kroz život bez ikakvog plana. Dobro za njih. Međutim, ipak je bolje da imate barem generalnu ideju kako želite da provedete vikend. To ne znači da treba da isplanirate svaku sekundu, ali očita odlika neuspešnih ljudi je prepuštanje sudbini što na kraju vodi neorganizaciji i razočarenju.

11. Ne cene sopstveno vreme

Vaše vreme je neprocenjivo. Uspešni ljudi su toga svesni i i te kako brane svoj raspored. To znači da na kraju sve stižu, čak i kada imaju milion obveza. Neuspešni pojedinci dopuštaju da vreme upravlja njima. Zapletu se u planove koji ih ne zanimaju, lenčare, pa kasnije žale za tako provedenim vremenom ili dogovore previše toga pa na kraju propuste ono što ih je stvarno zanimalo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.