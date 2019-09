Bake i deke koji čuvaju unuke dobijaju 33.000 dodatka na penziju

Bake i dede u Velikoj Britaniji koji čuvaju unuke mogu dobiti 250 funti, odnosno više od 33.000 dinara dodatka na penziju.

Iako je brojka korisnika u porastu, još uvek je premali broj zahteva. Naime, do pre par godina, svega 1.298 penzionera je zatražilo dodatak. Danas ga koristi oko deset hiljada starijih jer ostali ne znaju da postoji.

“Iako je sjajna vest da sada hiljade deka i baka imaju koristi od ove mere, to je i dalje samo kap u okeanu u odnosu na to koliko je onih koji zadovoljavaju uslove”, rekao je Stiv Veb iz osiguravajuće kompanije Royal London, a prenosi britanski The Mirror.

Naime, sve je više baka i deka koji čuvaju unuke kako bi roditelji mogli da rade. Britanske vlasti smatraju da to ne treba da bude razlog da penzioneri zbog toga finansijski pate.

“Meru je potrebno bolje reklamirati jer bi to ohrabrilo bake i deke da razmisle o tome da preuzmu brigu o unucima”, dodaje Veb.

Uslovi koje bake i dede, koji apliciraju za novčani dodatak, moraju da zadovolje su da čuvaju unuke mlađe od 12 godina i imaju barem 35 godina radnog staža.