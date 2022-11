“Bapske priče”: Istine i zablude

U današnje doba interneta, kada vam je skoro sve dostupno, mnogo toga možete da vidite i pročitate, ali kako stručnjaci kažu, to su samo bapske priče. Bake su te koje su uvek znale najbolje šta je dobro za nas, a uz njihove priče većina nas je odrastala. Upravo ovde otkrijte šta je od bakinih priča istina, a šta ne.

Ako zimi izađete sa mokrom kosom, razbolećete se

Bake i dede su nas uvek upozoravali da ne bi trebalo izlaziti napolje sa mokrom kosom da se ne bismo razboleli. Ali, naučnici kažu da to samo po sebi ne može da dovede do bolesti. Ljudi moraju da dođu u kontakt sa virusom ili štetnom bakterijom da bi se razboleli. To verovatno potiše od glasine da je veća verovatnoća da će se ljudi prehladiti na nižim temperaturama. Zimski vlažni vremenski uslovi dovode do većeg okupljanja ljudi u zatvorenim prostorima, što omogućava lakše širenje virusa.Imuni sistem je takođe zimi slabiji zbog nedostatka vitamina D, zbog čega su ljudi osetljiviji na bolesti.

Žgaravica u trudnoći- beba ima puno kose

Ovo ste sigurno čuli, čak i ako još uvek nemate decu, jer gotovo da ne postoji starija žena koja u to ne veruje. Ovaj mit su potvrdili i lekari iz Džon Hopkins bolnice u Baltimoru. Oni su sproveli istraživanje ne bi li u potpunosti pobili ovo verovanje, ali su otkrili sasvim nešto suprotno. Oni su sami bili iznenađeni rezultatom koji je govorio da povećan nivo hormona koji izaziva žgaravicu u stvari uzrokuje rast bebine kose.

Sedenje blizu televizora oštećuje vid

Sedenje blizu TV-a oštetiće vaš vid, kaže popularni mit. Ali, optometristi su to odbacili rekavši da nema dokaza da sedenje ispred ekrana šteti vidu dece ili odraslih. Stručnjaci sa Američke akademije za oftalmologiju objašnjavaju da je mlađa populacija sklonija sedenju bliže televizoru ili čitanju knjige bliže licu jer njihove oči mogu da vide na blizinu bolje od odraslih.Međutim, istina je da blizina ekrana može da prouzrokuje naprezanje očiju, upozoravaju, što može da dovrde do privremenog bola u očima, zamagljenog vida i glavobolje.

Urin i opekotine od meduze

Mokrenje na opekotinu od meduze jedan je od mitova u koje ljudi vole da veruju, a nedavno istraživanje je utvrdilo da bi trećina Britanaca to isprobalo, dok bi svaki peti od njih zamolio prijatelja ili partnera da to uradi. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se ovaj pokušaj ublažavanja bola ne isplati i smatraju ga ultimativnom zabludom.

Pravilo “pet sekundi”

Hrana koja je bila na podu pet sekundi, ili manje, bezbedna je za jelo, tvrde zagovornici ovog pravila. Prema ovom urbanom mitu, trajanje kontakta hrane sa zemljom, prljavštinom i klicama ima ulogu u kontaminaciji. Ali baučnici su odbacili tu tvrdnju. da je podignemo u roku od pet sekundi. Profesor Don Šafner sa katedre za nauku o hrani Univerziteta Rutger napominje da ne voli ljudima da govori šta treba da rade, već voli da im prenese činjenice, pa da sami donesu odluku.

“Naravno, ako nešto ispustite na zemlju, to može da dođe u kaontakt sa klicama, a ako pojedete klice, možete da se razbolite“, napominje profesor Šefner.

Pileća supa kao lek

Svi smo čuli od baka da kada se prehladite treba da jedete pileću supu, zar ne? Pa, ispostavilo se da ima neke istine u tome. Iako vas pileće supa neće u potpunosti izlečiti od prehlade, ona će ublažiti neke od simptoma. Naučnici su otkrili da pileća supa stvarno može da smanji upalu usporavanjem aktivnosti belih krvnih zrnaca koji su odgovorni za izazivanje upale. Tako da, samo napred – jedite supu…

