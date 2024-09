Čuvajte se ovih 7 tipova ljudi: Toksični su i uvlače vas u svoje probleme, evo kako da ih prepoznate

Ovo su sedam tipova energetskih vampira kojih se treba kloniti

Da li ste ikada imali posla sa nekim posle koga se uvek osećate iscrpljeno? Ili možda imate prijatelja koji samo priča o sebi i mora da bude u centru pažnje? Svi smo nailazili na „teške“ ljude, ali šta ako su ove ličnosti više od izazovnih šta ako su toksični ljudi?

Postoji mnogo toksičnih ljudi kojih se treba kloniti, a ovo je sedam tipova energetskih vampira kojih se treba kloniti.

1. Egocentrični tip koji preuzima svaku konverzaciju

Ovako izgleda razgovor sa samozaokupljenim sagovornikom:

Vi: „Upravo sam imao užasan dan na poslu, osećam da me moj šef mrzi.“

Egocentrik: „Znam tačno kako se osećaš. Meni je u poslednje vreme isto jako teško. Moj šef se grozno ponaša prema meni. Iako me je nedavno unapredio i zarađujem mnogo više novca, odgovornosti su tako teške, razumeš? Potpuno sam iscrpljen.”

Jednostavno rečeno, bez obzira kroz šta prolazite, oni prolaze kroz nešto gore. Oni će vas prekidati, privlačiti pažnju na sebe, a vi ćete se osećati kao da vas niko nije ni video ni čuo u tom razgovoru. Piše Sensa.

2. Restriktivni manipulator

Druga vrsta ljudi koji su toksični u blizini su restriktivni manipulatori. Drugim rečima, ljudi koji imaju slom živaca svaki put kada nemaju kontrolu. Verovatno ste naišli na nekog ovakvog, kolega, roditelj, partner ili prijatelj koji uvek želi da se stvari dešavaju na njihov način. Svaki drugi način je jednostavno pogrešan u njihovim očima.I ne staju na tome. Oni ne žele samo da kontrolišu kako radite stvari, već žele da kontrolišu vaša mišljenja, želje i još mnogo toga. Restriktivni manipulator će vas naprosto ugušiti dok se ne uskladite sa njihovim stavovima.

3. Emocionalna pijavica

Poznati i kao emocionalni vampiri. Emocionalne pijavice su neverovatno toksične jer ljude oko sebe ostavljaju iscrpljene i preopterećenje. Emocionalne pijavice verovatno držite u blizini jer vam ih je žao. Ali u isto vreme, plašite se njihovog društva. Oni nikada ne nude istu podršku koju dajete zauzvrat.

4. Stalni centar haosa

Poznati kao kraljevi i kraljice drame. Ako tražite sukob, zabavu i opštu užurbanost, ovo su vaši ljudi. Baš kao i emocionalne pijavice, ovi ljudi će vam iscrpeti energiju svojim beskrajnim problemima.

Stalno će vam dolaziti po simpatije i podršku. I vi im možete davati i savete i podršku ali ih oni neće prihvatiti. Umesto toga, nastaviće da ponavljaju iste greške. Oni ne žele rešenja. Ne žele miran život. Konflikt je za njih kao droga. I to bi bilo u redu kada bi sve to zadržali za sebe, ali nažalost, oni imaju tendenciju da uvuku i sve ostale u svoju dramu.

5. Lažov (svaki dan, ceo dan, bez razloga)

Da li ste primetili kako neki ljudi jednostavno ne mogu da kažu istinu? Ako ne lažu, oni ulepšavaju, preuveličavaju ili umanjuju važnost situacije.Vremenom se osećate kao da ne možete da verujete nijednoj reči koja izlazi iz njihovih usta. Ali to nije sve suočavanje sa lažovom može da vas zbuni ponekad lažu o stvarima o kojima čak i nije vredno lagati. Njihove laži mogu imati štetne i štetne posledice.

6. Buldožer

Ovo je tip osobe koja će vas srušiti na zemlju i pregaziće vas bez osvrtanja – vole da budu u pravu i vole da ih svi čuju. Toliko, da im je svejedno ko im je na putu. Kada nešto žele, imaće to. Čak i ako boli one oko njih.

Buldožer tip će koristiti taktike kao što su: zastrašivanje, pretnje, ultimatumi, omalovažavanje. Tako oni dominiraju. Ako imate mišljenje buldožer će se boriti protiv vas do poslednje reči da iznese svoju poentu.

Oni imaju tendenciju da vide druge ljude kao inferiorne tako da je verovatno da vas ovaj tip ličnosti tretira kao inferiornog u odnosu na sebe.

7. Zavidni kritičar

I konačno, prelazimo na zavidnog kritičara. Nesigurnost i ljubomora su loša kombinacija.

Ovi ljudi vole da pričaju o drugima. Oni vole da sude. I još gore, oni svoju nesigurnost projektuju na sve ostale. Znate kako možete da pogledat enajneviniji snimak slatkih mačića na Instagramu a ispod će biti komentar neke osobe koja će izjaviti nešto potpuno pakosno. E to je zavidni kritičar.

Oni su tip prijatelja koji će reći da vaš novi auto nije dovoljno kul. Ili će vam čestitati na novom poslu dok u istom dahu komentarišu kako je šteta što nemate veću platu.

