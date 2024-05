Da li vam je samo prijatelj ili želi nešto više: Evo kako da provalite signale koje vam šalje

Ako niste sigurni, moglo bi da vam pomogne ako malo razmislite o tome kako se on ponaša.

Ako se pitate da li ste samo prijatelji ili nešto više, obratite pažnju na ove znakove!

Za početak, vaš prijatelj stalno postavlja pitanja o drugim momcima. Sasvim je normalno da vaš drug pita kako je bilo na sastanku, ali ako vas stalno pita o tome i želi detalje – možda postoji nešto drugo!

Takođe, ljudi oko vas uglavnom misle da ste vas dvoje par. Vaš prijatelj može davati te vibracije i možda se čak i ponaša kao da ste pravi par! Ujedno, vi i izlazite kao da ste par, odnosno on vas uvek pita da izađete i da budete sami vas dvoje.

Vaš prijatelj vas često grli, dugo i strastveno, a pritom nikad ne pominje druge devojke. On nikad ne pominje druge devojke jer nema drugih devojaka osim vas. Zar nije čudno da on ne može naći bilo koju devojku do danas?

Ne zaboravimo da pomenemo da vas on verovatno i poziva sve vreme, te da vam stalno šalje sms poruke ili se redovno javlja na društvenim mrežama.

A kada je teško – eto njega, uvek je tu da vas podrži i oraspoloži ako je potrebno. On jednostavno zna šta treba da uradi da se osećate bolje…

