Danijela ima 33 godine i devica je: „Biću s onim ko ispuni ovih 10 uslova“

Iako ima 33 godine, Danijel tvrdi da će ostati sama i u celibatu dok ne pronađe udvarača koji ispunjava njene zahteve. Kaže da je uvek bila srećna sama i uprkos tome što želi vezu, nije spremna da pristane na bilo koga, čak ni na vezu za jednu noć.

Plesačica sa Floride po imenu Danijel Nobl ima listu zahteva koje njen idealni muškarac treba da ispuni pre nego što pristane na vezu.

– Mora da bude porodično orijentisan, pošten, dobrodušan, visok, fit, da voli da putuje, da voli da bude napolju, odvažan, da ranije nije bio u braku, duhovit, stabilan i da me poštuje – objasnila je ona, a prenosi The Sun.

– Nekada sam se stidela da kažem ljudima, pa bih samo lagala i govorila da nisam nevina, ali sam shvatila da u tome nema ništa loše i da mnogi muškarci to zapravo poštuju – dodala je ona.

Danijel je rekla da dok je odrastala nikada nije bila zainteresovana za zabavljanje i da je uvek bila fokusirana na učenje, a ne na brigu o pronalaženju partnera. Ni dečaci u školi je nikada nisu zvali da izađu. Objasnila je da vremenom sve više odbija pomisao na bilo kakvu vezu jer ne želi nešto besmisleno.

Dakle, kada je bila mlađa, osmislila je desetogodišnji plan koji je uključivao udaju i rađanje dece u narednoj deceniji, ali se njen plan raspao kada je shvatila da ne želi da se zadovolji bilo s kim.

Plesačica je sada u potrazi za svojom savršenom osobom koja deli iste vrednosti kao ona i želi iste stvari od života i odbija sve muškarce dok ne ispuni svoje standarde.

Ona je otkrila da nije tip osobe koja se s nekim zbližava nakon nekoliko sastanaka i da želi da se uveri da veza ima potencijala.

– Veoma sam izbirljiva, znam šta hoću. Imam visoke standarde i ne petljam se s bilo kim. Mnogi moji prijatelji koriste aplikacije za sastanke i idu kući sa momkom prve noći, ali to jednostavno nisam ja“, objasnila je ona.

– Nisam neko ko ide sa nekim na sastanak i odmah legne u krevet. U godinama sam kada znam da će sve ovo biti vredno kada nađem pravu osobu – rekla je ona.

– Nisam toliko dugo imala dečka, ali sam se navikla i naučila mnogo o sebi – dodaje Danijela.

Kada nekoga upozna, odmah je iskrena u vezi sa svojim neobičnim zahtevima.

– Kažem momcima odmah na prvom sastanku i ako im to smeta, onda odlazim. Ako ne, onda ću videti kako će proći ostali sastanci– kaže ona.

– Ne želim da završim sa nekim od koga ću se kasnije razvesti, kao što su se moji roditelji razveli pre 10-ak godina. Mislim da je to stvarno uticalo na to što sam sama. Iskreno, ponekad mislim da mi je bolje da sam sama jer mogu sve da priuštim. Ne treba mi neko da me veže – objasnila je.

Iako Danijel priznaje da je veoma srećna što je sama, nada se da će jednog dana pronaći nekoga ko će zadovoljiti njene potrebe.

– Želim da se skrasim, da budem sigurna da kada pronađem svoju osobu, da ima iste vrednosti kao i ja, da zna šta želi u životu i da radi sve zabavne stvari koje želim da radim – priznaje ona.

– Najduža veza koju sam imala trajala je tri sastanka – rekla je ona.

– Razmišljala sam čak i da se pridružim emisijama za upoznavanje jer ljudi tamo ponekad pronađu ljubav. Osećam se kao da je moj čovek u drugoj zemlji, a ne ovde u Americi. Ali znam da Bog ima plan. Nastaviću da radim ono što volim. A kad ta osoba dođe, kliknućemo i on će biti taj, a meni će biti drago što sam toliko čekala da nađem svog čoveka – zaključila je Danijel.

