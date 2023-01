Darovito dete: Psiholog otkrio suptilne znakove koje roditelji često ignorišu, a ukazuju na budućeg genija

Pedagog i psiholog Lin Kendal, koji radi sa darovitom decom u Mensi, kaže da postoji mnogo suptilnih znakova budućeg genija, ali roditelji ih često ignorišu

Rano interesovanje za matematiku

Ako vas dete pred spavanje pita da ga naučite da sabira do nekog većeg broja, vaš genije raste.

,,Nadarenom detetu neće biti prepreka to što jo ne zna da čita i piše. Može da izračuna u mislima. Verovatno će i u budućnosti da pokaže briljantne rezultate u drugim oblastima, samo njegova koordinacija sada nije dovoljno razvijena da zapiše primere na papir“, kaže Lin.

Pametni roditelji

Jabuka ne pada daleko od drveta – izreka je koja je veoma tačna kod dece sa visokim koeficijentom inteligencije. Ako se jedan ili oba roditelja odlikuju izuzetnim umom, onda će dete sigurno moći da se pohvali svojom inteligencijom. Druga stvar je što beba svojim roditeljima može da izgleda kao sasvim obično dete, iako drugi primećuju koliko je bistro.

Smisao za humor

Ako se dete često šali i pravi smešne šale, možda ima i visok IQ.

,,Sjajan smisao za humor, razvijen izvan njegovih godina, još je jedan znak darovitosti“, kaže stručnjak, i dodaje:

,,Mislim da većina komičara ima visok koeficijent inteligencije jer moraju da improvizuju, razmišljaju u pokretu. A naša Mensa deca su posebno dobra u tome. Oni upijaju informacije, bilo da su u pitanju šale ili ono o čemu ste pričali pre tri nedelje.“

Beskrajna pitanja

Lin kaže da roditeljima nadarene dece nije lako jer stalno treba da budu angažovani.

,,Roditelji darovite dece su uvek umorni od detetovog beskrajne žeđi za znanjem. To može čak i da dovede do problema u braku. Zato savetujem roditeljima da nauče svoju decu da čitaju, i to će vam biti veliki predah“, kažu stručnjaci.

Neobična interesovanja

Stručnjak kaže kako je jedan mali genije sa kojim je radio postavio sebi zadatak da zapamti periodni sistem. Pošto se izborio sa ovim, odlučio je da nauči imena svih prestonica.

,,Tek nakon što završi zadatak, nadareno dete može da nastavi dalje“, kaže Lin.

Perfekcionizam

Pametna deca postavljaju sebi veoma visoke standarde i frustrirani su ako ne mogu da ih dostignu.

,,U intelektualnom razvoju su u stanju da budu deset godina ispred svojih vršnjaka, ali fizički i emocionalno ostaju deca“, kaže Lin.

Ona se priseća i kako je njen nadareni sin Kris prestao da slika sa tri godine jer nije mogao da nacrta auto.

,,Moj sin je bio toliko uznemiren da šest meseci nije uzeo olovku i papir“, rekla je.

Pričljivost

Ako dete priča bez prestanka, možda pokazuje još jedan suptilan znak inteligencije. Međutim, kao što već znamo, nadarena deca su veliki perfekcionisti, a to može da bude i problem u komunikaciji.

Poteškoće u komunikaciji sa vršnjacima

Deca sa veoma visokim koeficijentom inteligencije mogu da pokažu malo zajedničkih stvari sa svojim vršnjacima. To znači da im je možda teže da nađu prijatelje u vrtiću i školi. Više vole da komuniciraju sa odraslima ili da ostanu sami.

Lin upozorava da ovaj kvalitet često dovodi do toga da neke od njih pogrešno smatraju autističnom decom.

,,Roditelji mi se često žale na nastavnike koji misle da su im deca autistična. Da, postoje autistični ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije, ali to ne znači da su svi ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije autistični“, kaže Lin.

Mensina kontrolna lista za darovitu decu

Darovito dete može da pokaže neke ili većinu sledećih znakova:

Odlično pamćenje

Rano pronalaženje intelektualnih prekretnica

Rano čitanje

Neobični hobiji ili interesovanja

Netolerancija prema drugoj deci

Svest o svetskim događajima

Perfekcionizam

Može biti odličan učenik u školi

Više voli da provodi vreme sa odraslima ili sam

Voli da priča

Stalno ponavlja pitanja

Lako nauči

Razvijen smisao za humor

Muzikalnost

Voli sve da drži pod kontrolom

Donosi dodatna pravila u igrama

