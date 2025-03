Dete koje nije imalo dovoljno majčinske ljubavi u životu razvija 10 lošh osobina, a jedna je najgora

Ove osobine se obično razvijaju kod ljudi koji u detinjstvu nisu imali prekopotrebnu ljubav majke

Za dete ne postoji na svetu važnija osoba od majke i u ranom detinjstvu mu je najpotrebnije da oseti upravo njenu ljubav i brižnost.

Nedostatak majčinske ljubavi može da ima veliki uticaj na ličnost deteta i na razvijanje nekih osobina koje se prenosi i u život odraslih. Evo koje osobine se obično razvijaju kod ljudi koji u detinjstvu nisu imali prekopotrebnu ljubav majke:

1. Misle da nisu dovoljno dobri

Odrastanje uz majku koja stalno kritikuje ili osuđuje dete ima ogroman uticaj na razvoj samopoštovanja. Deca koja su odrastala pored takvog roditelja često se osećaju nedovoljno dobrim jer su internalizovala negativnu poruku koju su dobijala od majke.

Studije su pokazale da to može da se ispolji na nekoliko načina, uključujući nisko samopoštovanje, anksioznost, perfekcionizam, pa čak i depresiju u nekim slučajevima.

2. Imaju nisko samopoštovanje

Razlozi za to što majka ne pohvaljuje dostignuća deteta mogu da budu različitih – od roditeljske nesigurnosti, preko previsokih očekivanja, emocionalne nedostupnosti, pa do potencijalne ljubomore. Sve to svakako može da ima značajan uticaj na samopoštovanje i osećaj vrednosti deteta.

3. Osećaj neadekvatnosti

Ukoliko majka retko kada učini nešto da se dete oseća posebno, to mnogo može da utiče na njegovo samopoštovanje. Istraživanje objavljeno od strane Gotman instituta iznelo je zaključak da to dovodi do osećaja neadekvatnosti, osećaja nesigurnosti, izostanka osećaja pripadnosti.

4. Problemi u regulaciji emocija

Nedostatak mamine pažnje može da se odrazi na razvoj deteta, dovodeći do potencijalnih problema sa samopoštovanjem, emocionalnom regulacijom, izgradnjom veza i opštim blagostanjem. U nekim ozbiljnijim slučajevima se o tome govori kao o emocionalnom zanemarivanju ili zapostavljanju deteta, prenosi YourTango.

Jedna studija je pokazala da to može da se manifestuje ponašanjima poput preteranog traženja pažnje, poteškoća u uspostavljanju zdrave privrženosti, problema sa poverenjem ili bliskošću u odraslom dobu.

5. Osećaj isključenosti

Istraživanja su pokazala da osećaj isključenosti, izolovanosti u mozgu aktivira iste centre kao fizički bol. Zbog nedostatka majčinske ljubavi deca mogu da se osećaju kao da im nije mesto u životu roditelja.

6. Negativno ponašanje

Ako maja stalno pokazuje negativno ponašanje, to ima značajan uticaj na emocionalno blagostanje deteta, potencijalno dovodi do niskog samopoštovanja, anksioznosti i poteškoća u uspostavljanju zdravih veza.

7. Previsoki standardi

Majka koja ima previsoke standarde često upada u zamku roditeljskog perfekcionizma, a to ima veliki uticaj i na nju i na dete – stres, anksioznost i nisko samopoštovanje kod mališana, a potencijalno roditeljsko izgaranje kod majke, posebno ukoliko su njeni standardni nerealni i nedostižni.

8. Problemi s mentalnim zdravljem

Majka koja „unižava“ dete da bi se osećala bolje često ima problema sa samopoštovanjem, potrebom za kontrolom, nerešene probleme sa svojom majkom, što se sve manifestuje kroz oblik emocionalne manipulacije ili projekcije na dete, pri čemu ona nesvesno prenosi negativna osećanja na dete, kako bi sebi olakšala.

Istraživanje objavljeno u Žurnalu o braku i porodici pojasnilo je da ovakvo ponašanje može da bude posebno štetno za dečje samopoštovanje i mentalno zdravlje.

9. Ne ume da kaže ne

Odrastanje pored majke koja udovoljava svima ima velikog uticaja na razvoj deteta, pri čemu i mališan često razvija slično ponašanje, te stavlja potrebe drugih ispred svojih kako bi naišlo na odobravanje i izbeglo konflikte. Zbog toga ono može da ima problema sa postavljanjem granica, preteranim osećajem krivice ako kaže „ne“ i jakom potrebom da se svima dopadne.

10. Poteškoće u donošenju odluka

Odrastanje uz majku koja voli da sve kontroliše ne može da ne ostavi traga na razvoju deteta. Zbog toga ono često izrasta u osobu koja ima problema sa samopoštovanjem, donošenjem odluka i dinamikom ljubavnih veza u odraslom životu.

