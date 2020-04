Devojčica se igrala na trambolini, onda se desila TRAGEDIJA (foto)

Devojčica (3) umrla je nakon što ju je trambolina na kojoj se igrala odbacila više od 6 metara uvis.

Ava-Mej Litlboj viđena je kako se smeje i odskače na trambolini pre tragedije.

Kako je ispričala njena tetka, kada ju je trambolina odbacila toliko visoko, devojčica se nekoliko puta okrenula u vazduhu pre nego što je pala na zemlju.

"Her infectious laugh and smile could light up even the darkest of rooms"

The family of three-year-old Ava-May Littleboy, who was killed when she was thrown from a seaside inflatable trampoline, have paid tribute to their daughter https://t.co/nHDZulUIny pic.twitter.com/LGaVSX7s8I

— ITV News (@itvnews) July 3, 2018