Godinama zlostavljala dečka, UŽAS šta mu je sve radila (video)

Zlostavljanje je postajalo sve ozbiljnije, pa mu je tako Džordan oduzela novčanik i dokumenta, nije mu dozvolila da radi ni da jede bez njene dozvole

U periodu od 2012. do 2017. godine u Velikoj Britaniji se duplo povećao broj muškaraca koji trpe nasilje. Aleks Skil (22) je bio jedan od njih. On je za BBC odlučio progovorio o nasilju koje se događalo iza zatvorenih vrata. Otkrio je šta je sve proživljavao i zašto nije otišao od devojke koja ga je zlostavljala.

Aleks Skil (22) i Džordan Vort (22) upoznali su se i zavoleli kad su imali po 16 godina. On je izgubio glavu za devojkom, počeli su da se zabavljaju, ali veoma brzo je njen pravi karakter počeo da izbija na površinu.

U dokumentarcu koji je BBC uradio, Aleks objašnjava kako je Džordan počela je da ga kontroliše, govori mu kakvu frizuru da nosi i koje boje sme da oblači. U želji da je impresionira, Aleks te stvari nije shvatao kao nešto negativno već je želeo da joj se što više svidi.

"When the police found me, I was told I was 10 days away from death."

Alex was mentally and physically abused by his girlfriend Jordan over a three year period. pic.twitter.com/9lftLZ5PEi

— BBC Three (@bbcthree) February 18, 2019