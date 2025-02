Držite dijetu, vežbate, ali ne možete da smršate: Ovo je pravi razlog zašto kilogrami ne idu dole

Da li ste ikada imali osećaj da se kilogrami, uprkos zdravoj ishrani i redovnom vežbanju, tvrdoglavo drže za vaše telo? To salo sa stomaka nikako da se istopi bez obzira koliko sati provedete u teretani? Za to nije kriva vaša genetika ili nedostatak discipline – to je hormon koji tiho radi u pozadini: kortizol.

Kortizol je glavni hormon stresa koji igra ključnu ulogu u mnogim procesima u telu. Kada je u ravnoteži, pomaže nam da se nosimo sa stresom, regulišemo šećer u krvi i metabolizam. Ali kada je hronično povišen – zbog stresa, nedostatka sna ili preteranog vežbanja – može dovesti do skladištenja masti, posebno oko stomaka, povećanog apetita i usporenog metabolizma. Ali ne brinite, postoje efikasni načini da to stavite pod kontrolu i konačno postignete željene rezultate mršavljenja!

Šta je kortizol i zašto sabotira vaš gubitak težine?

Kortizol je hormon koji proizvodi nadbubrežna žlezda i koji je ključan za upravljanje stresom. Kada doživimo stres – bilo da se radi o radnim rokovima, nedostatku sna ili preteranom vežbanju – telo oslobađa kortizol. Kratkoročno, ovo je korisno jer nam pomaže da se nosimo sa stresnim situacijama.

Problem nastaje kada je kortizol hronično povišen. Ovo može uzrokovati:

Povećano skladištenje masti, posebno oko stomaka

Povećan apetit i žudnja za slatkom i masnom hranom

Usporen metabolizam, što znači da telo troši manje kalorija

Gubitak mišićne mase, što dodatno usporava potrošnju energije

Problemi sa spavanjem, što dodatno povećava apetit i želju za nezdravom hranom

Kortizol i masnoća na stomaku – zašto tamo?

Visok nivo kortizola govori telu da štedi energiju za „loša vremena“. Omiljeno mesto za ovu ostavu? Trbuh. Postoje specifični receptori za kortizol, koji stimulišu nakupljanje masti u ovoj oblasti. Osim toga, kortizol sprečava razgradnju masti, što znači da čak i uz najstrožu ishranu i vežbanje, salo na stomaku odbija da nestane.

