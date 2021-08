Emotivni susret koji ne može da se opiše rečima: Otac pronašao otetog sina posle 24 godine

Otac iz Kine Guo Gantang uspeo je da pronađe sina koji je otet pre 24 godine. Uporni otac prešao je 500.000 kilometara i čekao skoro dve i po decenije da ponovo ugleda svoje dete, a upornost se i te kako isplatila.

I am so happy that Guo Gantang's search for his abducted son has finally ended after 24 years.

I can't help but think about #PanchenLama Gendhun Choekyi Nyima abducted by the Chinese govt on 17 May 1995. Tibetans still don't know whether he is alive or not. pic.twitter.com/97RdfS3kQU

