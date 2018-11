Erotska scena rimskog boga i kraljice Sparte na fresci iz Pompeje (foto)

Arheolozi su u spavaćoj sobi u antičkoj Pompeji otkrili fresku na kojoj je prikazana erotska scena između vrhovnog rimskog boga Jupitera, prerušenog u labuda, i legendarne kraljice Sparte Lede iz grčke mitologije.

Lik Lede u ljubavnom zagrljaju s bogom u obliku labuda česta je tema dekoracija u kućama u Pompeji i Herkulanumu, gradovima uništenim 79. godine nove ere u erupciji vulkana Vezuv, u blizini današnjeg Napulja, podseća Asošiejted pres.

Posebnost novopronađene freske direktor arheološkog nalazišta Pompeja Masimo Osana vidi u tome što je ona naslikana tako da izgleda kao da Leda gleda direktno u onoga ko ulazi u spavaću sobu.

„Leda posmatra gledaoca sa izražajnom senzualnošću“, rekao je Osana italijanskoj agenciji Ansa.

Na ovoj fresci Leda je prikazana tako kao da štiti labuda koji sedi u njenom krilu.

Freska, čije su boje još izuzetno očuvane, otkrivena je u petak tokom radova na saniranju štete koju se poslednjih godina nalazištu nanele kiše.

#Pompeii. The myth of Leda and the Swan depicted in a fresco, which was discovered during stabilisation and re-profiling works on the excavation fronts. More info: https://t.co/Q8THRo6jEI pic.twitter.com/W1nNSbySxx

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) November 19, 2018