Evo šta se događa ljudima koji idu na spavanje posle 22 časa

Naučnici su zaključili da svi treba rano da odu u krevet i čvrsto spavaju do 22 sata kako bi se postigao kvalitetan san, onakav koji obezbeđuje pravilan fizički oporavak. Kada sarađujemo sa svojim unutrašnjim biološkim satom i pustimo prirodu da ide svojim tokom, osećamo se osveženo, živahno i energično nakon buđenja.

Dakle, najbolji sati za odmor našeg tela su između 22 i 6 ujutru. Odlazak u krevet koji je loš za ljudsko zdravlje i direktan je uzrok mnogih modernih „bolesti ubica“ poput bolesti srca i raka, piše Atma.hr.

Priroda radi i kreće se u preciznim ritmičkim krugovima, na koje utiču Zemljina rotacija, Sunce i Mesec. Svakog dana sunce izlazi i zalazi, godišnja doba se menjaju, mesec izlazi i pada, a okeanske plime rastu i opadaju. Funkcije spavanja i budnosti su deo tog ritma. U prirodi nalazimo da su životinje i biljke budne i spavaju u tom ritmu. Ljudska bića takođe imaju prirodan ritam.

Naša ljudska tela, poput majke prirode, funkcionišu u skladu sa prirodnim ciklusima, telesnom ritmu koji se obično naziva unutrašnji sat tela ili biološki sat. Poremećaji u prirodnim funkcijama našeg biološkog sata, pored nepravilnih navika i nepravilnog sna, izazivaju mnoge različite bolesti.

Kada su naša tela van ravnoteže i ne funkcionišu u skladu sa prirodom, ništa nam se ne čini normalnim. To je zato što hormoni, hemikalije i neurotransmiteri koji određuju naše nivoe energije, vitalnost i kako se osećamo, spavamo i jedemo nisu sinhronizovani. Drugim rečima, mi smo neuravnoteženi i neusklađeni sa našim biološkim satom i hodamo protiv prirodne harmonije koju je uspostavila majka priroda.

Pre masovne upotrebe električne energije, koja je viđena u selima pre 50 godina, ljudi su odlazili na spavanje odmah po zalasku sunca, kao što to čine mnoge životinje, i kako je priroda namenjena ljudima. Najbolji sati za spavanje za vaše telo su između 22 i 6 sati ujutru.

To je vreme kada je vaše telo programirano da radi u skladu sa putanjom sunca i 24-časovnim prirodnim ciklusom vašeg unutrašnjeg telesnog sata – i to je van naše kontrole. Za to vreme (22:00 – 6:00) ljudsko telo je predodređeno da bude u stanju mirovanja, popravke, detoksikacije (uklanjanja viška proizvoda i toksina) i obnavljanja.

Naša tela su proizvodi majke prirode. Ako idemo protiv prirodnog poretka i dizajna našeg tela, platićemo cenu raznim bolestima i problemima. Na primer, ako je vaše telo preopterećeno varenjem teškog obroka ili ste budni kasno, vaša vitalna energija je tamo fokusirana i nije dostupna za odmor i proces obnavljanja.

Biološki sat i naši unutrašnji organi

Glavni unutrašnji organi našeg tela rade prema „Vremenskom rasporedu“. Poznavanje kako vaše telo funkcioniše može vam pomoći da regulišete svoj raspored kako biste postigli optimalne nivoe zdravlja i dobrobiti.

21.00 – 22.00 – Telo eliminiše toksične hemikalije iz imunog sistema (limfnih čvorova). Najbolje je čvrsto zaspati između 21:00 i 22:00 kako bi telo moglo pravilno da obavlja ove vitalne funkcije.

22.00 – 01.00 – Jetra eliminiše toksine i sama se regeneriše.

00.00 – 04.00 – Koštana srž stvara krv.

00.01 – 03.00 – Žučna kesa eliminiše toksine i obnavlja se.

03.00 – 05.00 – Pluća eliminišu toksine i obnavljaju se.

05.00 – 07.00 – Debelo crevo eliminiše toksine i regeneriše se. Ovo je takođe pravo vreme da ih ispraznite.

07.00 – 09.00 – Vitamini, minerali, hranljive materije se apsorbuju u digestivnom traktu. U to vreme svakako treba da doručkuju.

Svetski naučnici su zaključili da svi treba da idu rano u krevet (i da čvrsto spavaju do 22 sata) kako bi se postigao kvalitetan san, koji obezbeđuje pravilan fizički oporavak.

Kada sarađujete sa svojim unutrašnjim biološkim satom i pustite prirodu da ide svojim tokom, osećate se osveženo, živahno i energično kada se probudite.

Odlazak u krevet pre 22:00 je neophodan da bi telo bilo u skladu sa prirodom i da bismo ostali zdravi i srećni. Naučnici su zaključili da je prosečnom čoveku potrebno 8 sati sna dnevno, koje je najlakše postići između 22 i 6 sati ujutru.

Postoji verovanje da iako je većini ljudi potrebno 8 sati dnevnog sna, ljudima koji su duhovno jaki treba samo 6 sati dnevnog odmora da bi održali idealno zdravlje jer njihove duhovne aktivnosti stvaraju veliki fizički i mentalni mir, čistotu i unutrašnji sklad.

Saveti za dobar odmor

1. Mrak kao u pećini: Spavaća soba treba da bude potpuno crna, tako da ne možete čak ni da vidite svoju ruku ispred svog lica, što znači da nema jakog svetla, svetla na satu ili svetla koje dolaze sa prozora. Zašto? Kada spavamo u potpunom mraku, ljudski mozak proizvodi hormon koji se zove melatonin.

Melatonin je važan antioksidans koji štiti našu DNK strukturu i sprečava rak. Testovi dokazuju da čak i mala količina svetlosti koja pada na kožu odmah sprečava proizvodnju melatonina. Zato naučnici kažu da nikada ne palite svetlo kada ustanete da odete u kupatilo.

2. Izađite napolje svaki dan i „upijajte“ prirodnu svetlost sunca: Ovo pomaže u regulisanju vašeg biološkog sata i povećava proizvodnju melatonina, što pomaže u stvaranju veoma uravnoteženih obrazaca spavanja.

3. Vežbajte svaki dan: Najmanje trideset minuta svakog dana će vam pomoći da poboljšate kvalitet vašeg sna.

4. Izbegavajte jaka svetla: Osoba treba da izbegava da ima upaljena svetla u kući pre nego što ode na spavanje. U to vreme, jako svetlo koje udara u oči remeti bioritam hipofize i sprečava proizvodnju melatonina.

5. Toplo tuširanje ili kupanje pre spavanja: Opušta telo i pomaže vam da brže zaspite.

6. Odlazak na spavanje što ranije: Trebalo bi da budete u krevetu i da čvrsto spavate oko 22 sata.

7. Nosite čarape u krevet.

8. U spavaćoj sobi ne bi trebalo da bude električnih uređaja: Ne držite televizor, kompjuter ili bilo koji drugi električni uređaj u spavaćoj sobi jer stvaraju elektromagnetno polje koje kvari kvalitet vašeg sna.

9. Svež vazduh: Otvorite prozor bar malo kako biste imali cirkulaciju svežeg vazduha dok spavate.

10. Izbegavajte tečnosti: Nemojte piti tečnost najmanje dva sata pre spavanja.

11. Regulisan san: Budite se i ležite u isto vreme svakog dana. Ako ste ostali budni do kasno, ipak ustanite u uobičajeno vreme i lezite malo tokom dana.

12. Spavanje tokom dana: Ako osoba treba malo da legne tokom dana, to ne bi trebalo da bude duže od jednog sata potrebnog za optimalno obnavljanje, odmor i oporavak. Ako spavate duže, to će uticati na kvalitet vašeg noćnog sna.

13. Izbegavajte buku jer ometa san.

14. Topla voda: Da biste ublažili napetost i anksioznost, stavite boce sa toplom vodom između pupka i donjeg dela grudi.

15. Masirajte glavu: Za opuštanje pre spavanja.

16. Podmazivanje nogu: Podmažite stopala ghi ili susamovim uljem i osigurajte miran san.

17. Pre spavanja pročitajte knjige koje će vam podići svest.

Stari ljudi nisu bez razloga govorili: „Dan počinje leganjem!“

