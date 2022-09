Hit reakcija voditeljke nakon što joj je muva uletela u usta dok je čitala vesti

Da zlo bude veće program je išao uživo

Kada se emituje uživo, na neke stvari voditelji ne mogu da utiču. Profesionalnost na prvom mestu

Voditeljka kanadskog dnevnika na televiziji „Globalnews“ Fara Nasar je na svom Tviter nalogu podelila snimak u kojem se vidi kako joj tokom vođenja dnevnika u usta uleće muva.

Na trenutak se iznenadila, ali je nastavila da vodi dnevnik. Profesionalnost na nivou!

Pogledajte snimak koji je vrlo brzo postao viralni hit.

While introducing a top story during a recording of Global National, anchor Farah Nasser suddenly stopped mid-read to clear her throat after she says she swallowed a fly, but quickly continued without a sweat.

Also see: https://t.co/RCw1drMdni pic.twitter.com/W2VYmdFarx

— Globalnews.ca (@globalnews) August 30, 2022