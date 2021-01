Ilon Mask ovim pitanjem otkriva da li ga kandidati za posao lažu

„Pričajte mi o nekima od najtežih problema na kojima ste radili i kako ste ih rešili“, zadatak je koji drugi najbogatiji čovek na svetu, Ilon Mask, postavlja kandidatima na razgovorima za posao, a ima i dobro objašnjenje.

„Ljudi koji su zaista rešili taj problem znaju tačno kako su ga rešili. Oni mogu opisati i one najmanje detalje“, rekao je Mask na World Government samitu 2017. godine.

Maskova metoda naslanja se na ideju da nekome ko iznosi lažnu tvrdnju nedostaje sposobnost da to uverljivo potkrepi. Zbog toga želi da od budućih radnika čuje kako su korak po korak radili na rešavanju nekog problema.

Istraživanje potvrdilo Maskovu metodu

Studija objavljena u magazinu Journal of Applied Research in Memory and Cognition prošle godine u decembru otkrila je nekoliko pristupa uočavanja lažljivaca i to upravo tehnikom razgovora za posao koja podupire efikasnost onoga što Mask radi već godinama, piše CNBC.

Jedna od takvih tehnika, nazvana asimetrično upravljanje informacijama, osmišljena je kako bi ispitaniku pružila sredstva da ispitivaču dokaže svoju nevinost ili krivicu pomoću detaljnih informacija.

– Mali detalji su najvažniji tokom forenzičkih istraga i mogu istražiteljima da pruže ključne informacije za proveru kao i svedoke koje onda mogu da ispitaju – kažu autori studije.

Naglasili su i da bi ispitivači trebalo da ispitanicima daju jasna uputstva da „ako daju detaljnije izjave o događaju o kojem ih pitaju, tada će istražitelji lakše moći da otkriju da li govore istinu ili lažu“.

Obično žele da pokaži svoju nevinost

Studija je pokazala da osobe koje govore istinu „obično žele da pokažu svoju nevinost tako što pružaju detaljnije informacije kao odgovor“.

– Suprotno tome, lažovi žele da prikriju svoju krivicu. To znači da je verovatnije da će strateški uskratiti informacije kao odgovor na ovu metodu. Oni pretpostavljaju da će pružanje više informacija olakšati ispitivaču otkrivanje njihove laži pa umesto toga pružaju manje informacija – zaključuju autori studije.

